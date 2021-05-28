暴雪娛樂確定今年11月依然不會舉辦實體BlizzCon活動

去年度的BlizzCon活動，因為疫情影響延至今年2月20日，並且透過BlizzConline名稱以線上形式舉辦後，不少玩家也開始好奇今年度的BlizzCon活動是否會照常舉辦。而依照暴雪娛樂所公布消息，則是確定因為目前疫情仍有不確定性，因此在今年11月依然不會舉辦活動，將會選在明年以線上形式舉辦，但也有可能採取小規模形式舉辦實體活動。

依照BlizzCon活動執行製作人Saralyn Smith在相關聲明中表示，由於每年的BlizzCon活動都需要花費數個月時間作準備，但今年仍受到疫情不確定因素影響，使得要在今年11月恢復如往常舉辦的活動，依然會有困難。

因此在諸多考量之下，暴雪娛樂依然決定取消今年原訂在11月恢復實體形式舉辦的BlizzCon活動，但會比照今年初的作法，有可能維持以線上活動形式呈現，而如果情況允許的話，則有可能會以較小規模形式舉辦實體活動。

目前暴雪娛樂尚未公布更具體消息，但預期會在後續說明更多有關接下來的BlizzCon活動細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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