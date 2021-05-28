從1.6億增加至10億人！「Sony計畫」將讓PlayStation Network用戶數大增
在近期投資會議中，Sony社長吉田憲一郎說明將把PlayStation打造成可凝聚眾多使用者的娛樂平台，同時也希望讓PlayStation Network用戶人數可從現行1.6億人增加至10億人規模。
吉田憲一郎在說明中同時解釋目前與迪士尼、Netflix等業者合作串流影音服務的想法，將使PlayStation成為可凝聚眾多使用者的娛樂平台，同時也與前Google Stadia負責人Jade Raymod創立遊戲工作室Haven，以及更多外部遊戲工作室合作，配合擴充自有遊戲內容，藉此增加PlayStation Network內容豐富度。
在Sony擬定目標中，將使PlayStation Network用戶人數從現有1.6億人增加至10億人，藉此營造規模更龐大的內容平台生態。
至於針對現有PlayStation 5供貨短缺問題，Sony依然表示會設法改善，但短時間仍難以改善。不過，Sony仍預期今年PlayStation 5在今年累積銷量，依然會超越PlayStation 4在第一年內累積銷售的1480萬台紀錄。
對於競爭對手微軟推行的Xbox Game Pass訂閱服務，Sony也表示將會尋求合適方式增加旗下服務與內容吸引力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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