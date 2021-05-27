哪款線上遊戲改版手遊最夯？ 老玩家大推這兩款經典回憶
科技進步、技術革新，越來越多種類的手遊上市，不少桌機遊戲更是跨足手機版供各路玩家遊玩。有網友表示，現在人手一台智慧型手機，不少以前常玩的遊戲轉型成手遊，不禁好奇道「最成功的線上遊戲轉手遊是哪個？」
一名網友於《PTT》上以「最成功的線上遊戲轉手遊是哪個？」為題發問，如今科技發達，不少學生都人手一台智慧型手機，以往經典的線上遊戲都已跟上時代，合併成手遊供更多玩家使用。原PO表示，「很多線上遊戲改作手遊後，有些就真的很糞，根本玩個回憶，一下就棄坑了，所以我說最成功的線上遊戲是哪個？我覺得跑跑還不錯」。
有不少網友紛紛點名「天堂M」、「跑跑卡丁車」等經典遊戲，「天堂M，沒有之一」、「跑跑卡丁車改手遊很讚，復刻回憶」、「天堂M很多人玩」、「天堂的故事主線及畫面移植讓手遊很優秀」。更有不少網友表示「人物角色帶來的回憶最珍貴」，「人物角色滿滿的都是曾經的回憶」、「手遊即時方便，又能回憶以前經典」。
但也有網友認為手遊缺點在於「課金消費影響遊戲品質」，「不玩手遊，都浪費錢」、「手遊有分？不都砸錢炫耀而已？」、「遊戲取向不同而已，我都玩STEAM」。
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