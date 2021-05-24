消息指稱Netflix招募遊戲領域主管 計畫擴展遊戲市場佈局

The Information網站報導指稱，Netflix計畫招募與遊戲領域相關業務主管人才，同時也持續與遊戲業界相關高層進行洽談，但目前尚未有更多具體細節消息傳出，但凸顯Netflix計畫藉由遊戲市場擴展其影音業務的雄心。

在此之前，Netflix就曾在2019年的E3展會期間宣布與遊戲開發廠商合作，把Netflix原創影集、電影內容帶進遊戲作品，其中包含與Roblox、Ubisoft及Behaviour在內遊戲廠商合作，讓《怪奇物語》、《魔水晶：抗爭時代》在內影集以遊戲形式推出，而在原創影集方面也與Ubisoft合作推行《湯姆克蘭西：全境封鎖 (The Division)》電影內容。

相較其他串流影音服務，Netflix持續投資原創影音內容，藉此吸引更多人觀看、使用其服務。而藉由遊戲市場龐大經濟規模，Netflix預期將能透過與遊戲內容綁定增加其串流影音服務使用率，進而推動更大會員人數成長動能。

從此次傳出Netflix可能增加遊戲領域相關業務主管，或許更意味Netflix準備跨入遊戲領域市場，有可能藉由本身原創影音內容創造衍生遊戲改編作品。不過，類似作法也有可能被其他業者模仿複製，例如迪士尼就有可能透過旗下《星際大戰》等內容打造遊戲作品，但主要還是端看本身影音內容資產能否創造足以吸引人遊玩的遊戲。

另一方面，Netflix也有可能進一步強化互動影音體驗，讓使用者能藉由互動式觀看體驗持續黏著使用其服務內容，但是必也意味需要投入更多製作成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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