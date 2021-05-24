AMD藉深度學習實現的超解像技術 未來也會應用在遊戲主機、手機裝置
AMD在日前提及新版FidelityFX技術更新時，曾提即將提供超解像處理效果，意味日後Radeon系列顯示卡也能像NVIDIA顯示卡藉由DLSS功能，讓影像解析度能藉由深度學習方式提昇。而從AMD近期申請專利顯示，其接下來預計整合在新版FidelityFX技術的超解像處理效果，同樣也會採取深度學習方式達成解析度提昇效果。
從相關專利描述指出，AMD將分別透過線性及非線性放大方式進行採樣，並且透過深度學習及比對等方式，讓最終生成影像能以更高解析度呈現。
此外，AMD也提到此項技術不僅可用於採RDNA2架構的顯示卡使用，未來也將能對應遊戲主機與行動裝置使用，意味接下來包含Xbox Series X|S、PlayStation 5，以及AMD與三星合作打造的行動處理器也將支援超解像技術。
以目前來看，NVIDIA從先前推出的DLSS 1.0，到目前提供使用的DLSS 2.1版本，在反鋸齒處理與高解析度提昇效果有顯著提昇，雖然AMD也提出相似處理技術，但就像本身提出即時光影追跡技術一樣，現階段距離普及應用仍有段時間。
但從目前AMD與多款遊戲業者、遊戲主機合作，同時也與在全球手機市場有龐大出貨量的三星合作，預期將能藉此讓旗下顯示技術廣泛應用在諸多市場領域。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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