戴爾科技集團透過可「自動駕駛」的第15代PowerEdge系列伺服器 驅動數據導向發展

隨著Intel更新代號「Ice Lake-SP」的新款第三代Xeon Scalable可擴展處理器，戴爾科技集團推出總計11款、全新第15代PowerEdge系列伺服器，透過對應不同運算需求機種滿足高運算性能、營運自動化，並且確保數據資料安全使用特性。

可「自動駕駛」的新一代伺服器

依照戴爾科技集團說明，在現今運算產生的資料量越來越龐大情況下，如何在這些數據中再次挖掘可用價值內容，顯然已經成為市場未來競爭方向。同時，更因為數據產生量幾乎以倍數形式成長，現有數據量更必須仰賴人工智慧、機器學習等自動化方式輔助分析，藉此能更主動從巨量數據裡挖掘商機，進而推動數位化轉型。

因此，在此次推出的第15代PowerEdge系列伺服器，戴爾科技集團除了持續在運算效能提昇，更導入自駕式運算基礎架構，同時也針對資料安全防護加入主動式智能防禦設計，其中更藉由多重向量散熱、直接式水冷確保運算效能可完整發揮，同時也透過散熱架構最佳化，以及水冷系統滲漏偵測確保運作正常。

而在運算效能方面，除了採用Intel第三代Xeon Scalable可擴展處理器、AMD第三代EPYC伺服器處理器，更針對運算加速導入NVIDIA GPU提高諸如人工智慧、機器學習等訓練效率，或是推動執行反應速度，甚至也能用於推動桌面虛擬化 (VDI)等應用執行效能。

戴爾科技集團更以自動駕駛為比喻，強調當伺服器可以自動化運作時，將能讓更多原本需要人力執行項目轉由伺服器自行完成，而若提昇至完全自動化階段，甚至可以實現佈署後零維護運作模式，一旦發生運作問題更可透過自行補救、自行最佳化等方式讓系統高度運算效率，期間更無需透過停機等方式進行維護，同時讓人力配置能有彈性。

同時，戴爾科技集團更強調旗伺服器產品從設計開發階段，就從處理器、韌體等細節確認其安全性，另外也針對伺服器產品相關供應鏈進行嚴格審驗，在製造過程也會確保符合各項安全規範，直到產品出貨運送到用戶手上，更會由可信任物流業者負責遞送，同時在所有包裝也會採密封、防竄改設計保護，保證伺服器產品從開發、設計、製造到運送都不會有外部安全風險問題，並且讓用戶拆箱即可安心啟用。

至於在運作過程中，伺服器更會透過機殼入侵、移動等物理性改變偵測，藉此確認是否可能遭外力竄改，另外也會配合自動化SSL/TLS憑證管理、快速檢測運作時防護不足項目與BIOS即時掃描杜絕異常存取行為，並且透過簡化二次認證防護確保登入使用安全，同時讓IT管理人員可透過稽核日誌與安全警示快速確認是否遭攻擊，甚至可透過系統鎖定、安全抹除，或是快速作業系統復原，避免外部攻擊造成更大影響。

總計17款設計的全新第15代PowerEdge系列伺服器

在此次總計多達17款設計的全新第15代PowerEdge系列伺服器，其中包含10款機架伺服器、兩款多節點伺服器與一款模組化伺服器，另外則推出兩款針對邊緣運算與電信使用需求打造的伺服器，以及兩款搭載GPU對應高效能運算或人工智慧推論等應用的伺服器產品。

新系列伺服器中，更導入Intel及AMD新款伺服器處理器、PCIe 4.0連接埠、對應NVMe儲存元件，同時也能使用更多記憶體通道資源與更高記憶體運作時脈，甚至使用Intel處理器時更可搭配Optane固態記憶體 (200系列)加快運算效率，並且搭配符合OCP NIC 3.0規範的網卡設計，藉此對應更高資料傳輸效率。

其他部分則加入戴爾科技集團在伺服器產品獨有設計，包含BOSS-S2 (Boot Optimized Storage Solution-S2)控制卡、可藉由NVMe儲存元件構成RAID儲存模式，以及更快I/O連接能力與更進階的冷卻系統設計，讓伺服器能更紮實地穩定發揮所有運作效能。

另外，戴爾科技集團也強調在伺服器產品導入水冷設計，不僅是為了推動更高運算效能，同時也希望藉此讓有限機房空間能佈署更高運算密度，同時相比傳統透過冷房設計降低伺服器溫度的作法，認為藉由水冷將能進一步減少用電損耗，更可降低環境聲噪、熱能等影響。

確保數位導向發展優勢

以目前數據為導向發展中，戴爾科技集團認為如何藉由自動化運作、維護，並且讓系統能更有效率地協助挖掘有用數據，將會變得更加重要。同時，確保伺服器使用安全，同時讓企業能將預算花在刀口上也成為此次第15代PowerEdge系列伺服器特色。

除此之外，戴爾科技集團在第15代PowerEdge系列伺服器分別採用Intel第三代Xeon Scalable可擴展處理器，藉此對應多元運算應用及邊緣運算使用需求，並且配合AMD第三代EPYC處理器多核心特性對應更符合預算的多工虛擬化應用，甚至搭配NVIDIA GPU打造執行效率更高的人工智慧技術服務，或是機器學習等推論運算使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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