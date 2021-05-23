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川崎重工、Sony合資新公司 將以機器人解決傳統勞力生產需求問題
因應疫情影響改變傳統工業運作模式，日本川崎重工宣布與Sony合資全新公司，預計投入對應製造業需求的機器人技術開發，雙方將以50:50比例共同持有合資公司，預計在今年夏季正式成立。
依照川崎重工與Sony共同聲明內容，此項合資計畫將分別呼應川崎重工的2030年集團願景，以及Sony日前提出的3R發展目標，預期透過機器人技術解決目前因為疫情影響，或是未來可能面臨勞動人口不足等需求。
除此之外，藉由導入機器人協助生產製造，同時也能改善產線環境高風險的安全問題，並且藉由機器人作業實現全時生產，甚至可透過全自動化方式，以更有效率且節電形式從事生產工作。
新合資公司總部將位於東京，預計以1億日圓資本額運作，預計在今年夏季正式成立，預計發展技術最快可在2022年中投入實際生產應用
除了川崎重工與Sony計畫透過機器人改善現有製造業面臨問題，小米、鴻海等業者日前也已經在旗下產線導入機器人設備，藉此解決生產人力資源趕不上產能需求問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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