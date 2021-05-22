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Snap揭曉新款擴增實境眼鏡Spectacles 實現虛實整合視覺應用

聯合新聞網 / 楊又肇

Snap宣布推出新款擴增實境眼鏡Spectacles (SPS 2021)，相較過往設計將能讓使用者在配戴時同時觀看擴增實境影像，藉此實現虛實整合視覺應用。

此款擴增實境眼睛大小與一般太陽眼鏡相仿，但外型相比過往推出的Spectacles更加有稜有角，兩側鏡片採用3D波導顯示器設計，分別對應26.3度視角，同時藉由內建Snap Spatial Engine設計，藉此對應6自由度定位追蹤。

其他規格則包含對應15毫秒顯示延遲，並且可在最高2000 nits亮度間動態調整螢幕顯示模式，藉此在室內或室外對應更好顯示效果，另外則配置兩組RGB相機、4組麥克風與2組立體聲麥克風，同時也搭載一組觸控板，讓使用者能對應操作功能，或是與擴增實境虛擬物件互動。

新款Spectacles本體僅134公克，並且採用Qualcomm Snapdragon XR1運算平台設計，每次充電約可對應使用30分鐘，同時也與Snapchat服務提供的Lens Studio開發工具整合，讓開發者、內容業者能快速打造對應Spectacles使用的擴增實境應用內容與服務。

而依照Snap執行長Evan Spiegel表示，目前新款Spectacles採獨立配戴使用模式，可對應聲控指令與手勢操作，將能對應更自然的使用體驗。不過，Evan Spiegel也認為擴增實境眼鏡要成為眾人日常使用配件，依然需要不少時間，以現行技術進展情況來看的話，大約還要10年才能實現。

包含Google、微軟、Facebook、蘋果等業者都已經投入智慧眼鏡裝置研發，其中Google最早在2013年推出Google Glass，在當時便吸引不少市場青睞，但後來因為隱私、價格難以讓一般消費者接受，因此後續轉向企業應用發展，而微軟雖然也曾提出太陽眼鏡般的智慧眼鏡設計，但目前主要還是以HoloLens發展為主，至於蘋果的擴增實境眼睛目前也仍處於市場傳聞階段，預期要等到明年之後才會有更具體消息。

Facebook日前確定與Luxottica集團合作，預計以雷朋品牌打造的智慧眼鏡，將會在今年下半年進入市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 聲控

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