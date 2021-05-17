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廣受爭議的海盜灣悄悄地推出自有加密貨幣 能以幣安幣等值交換

聯合新聞網 / 楊又肇

過去始終有不少爭議的海盜灣 (The Pirate Bay)，稍早悄悄地推出自有加密貨幣，並且以Pirate Token為稱，目前可以直接透過幣安幣 (Binance)進行等值交換。

依照說明，Pirate Token現階段只是初期運作，未來將會加入更多應用可能性，例如用於贊助上傳檔案者，或是用於購買VIP專屬內容，另外也能對應以幣安幣所使用BSC連結設計的登入頁面身分識別等。

實際上，海盜灣從很早之前就已經著眼加密貨幣發展，甚至過去也曾藉由網頁編碼取用使用者的PC算力進行挖礦，藉此作為營運維護所需營收來源。

此次推動自有加密貨幣，知情人士表示Pirate Token總計發行1億枚代幣，目前僅約200枚左右由不同使用者持有，同時以每枚代幣約等同8美元價格計算的話，約可帶動8億美元交易市值。

不過，目前還無法確認海盜灣在目前仍收錄大量充滿爭議內容情況下，未來是否會大張旗鼓地推動其自有加密貨幣。而若是這樣的話，或許更代表海盜灣的海盜們又將再次在網路大海上肆意掠奪。

海盜灣標榜「世界最大的BitTorrent種子伺服器 (BitTorrent tracker)」，主張所有資訊應自由交換使用理念，藉由BitTorrent傳輸技術，透過BitTorrent種子收錄各類自由版權內容，同時也收錄許多被著作人聲稱擁有版權的數位音訊、數位視訊、應用軟體與電子遊戲內容，成為至今為全球大型網路分享及下載站點之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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