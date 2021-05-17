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Square Enix看重NFT應用發展 或許考慮在遊戲業務結合數位貨幣交易

聯合新聞網 / 楊又肇

Square Enix稍早公布截至2021年3月底的2020財年全年財報，其中營收達30.3億美元，相比去年同期成長27.6%，而獲利部分則達4.3億美元，相比去年同期成長44.2%。另一方面，Square Enix也透露看重NFT (非同質化代幣)應用接下來的發展，或許未來也會考慮數位貨幣相關應用。

依照Square Enix看法，認為NFT特性相當適合用於遊戲內容交易，甚至可讓數位遊戲內容可藉由NFT實現二手市場交易發展，或是用於主張遊戲內容數位資產所有權。不過，Square Enix並未透露日後會考慮將數位貨幣應用在哪些領域，或許會比照eBay允許使用者透過加密貨幣購買遊戲內容。

而在稍早公布財報結果中，不意外地是由《Final Fantasy VII重製版》 (Final Fantasy VII Remake)，以及《漫威復仇者聯盟》 (Marvel's Avengers)銷售表現推動營收增加，同時也包含採付費訂閱遊玩的《Final Fantasy XIV》與《Dragon Quest X》線上遊戲所帶動營收。

同時，Square Enix也透露數位遊戲內容銷量獲利佔比從原本的31%增加至85%，相比實體遊戲、遊戲周邊等產品銷售有更明顯成長。或許也基於這樣的因素，使得Square Enix更看好數位貨幣日後在數位遊戲內容應用的可能性。

在此之前，Square Enix宣布將推出以PlayStation 5硬體效能強化設計的《Final Fantasy VII 重製版 Intergrade》，預計提昇3D材質表現、強化煙霧效果與光照效果，同時也加入提高畫質或以流暢度提升模式，並且加強內容讀取速率，在遊玩模式也加入經典模式的普通難度、照片模式，同時也加入新獎盃項目。

另外，Square Enix也確定先前已經購買PlayStation 4平台版本的話，即可免費升級至PlayStation 5平台版本，同時也能沿用原本在PlayStation 4平台版本遊玩紀錄，但新增加的「尤菲」登場章節則採另外付費購買方式提供。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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