2021年度改款Gogoro系列車款升級比一比 「加量不加價」該怎麼挑選？

在今年正式將VIVA系列拆分成獨立產品線，並且鎖定親民、活潑使用導向後，Gogoro原本數字系列則是維持原本定位新科技應用、時尚設計為導向發展路線，日前更宣布更新Gogoro 2 Premium、Gogoro 3 Premium，同時更新Gogoro 2 Delight與Gogoro S2，以「加量不加價」形式 (甚至部分車款還相對降價)讓更多車款也導入原本僅在Gogoro 1車款才出現的皮帶驅動系統，甚至將原本馬達輸出功率、輪圈與車體塗裝均作升級。那麼，在新款車款推出後，該怎麼選擇才比較好？

簡單回顧四種車款

先簡單回顧Gogoro近期更新的四種車款，包含以過往Gogoro 2 Plus升級的Gogoro 2 Premium，以及以Gogoro 3 Delight為基礎升級的Gogoro 3 Premium，另外更包含以現有車款設計升級的新款Gogoro 2 Delight與新款Gogoro S2。

▲此次更新原始車價在新台幣6萬元以上區間的Gogoro 3 Premium，以及介於新台幣7萬元以上區間的Gogoro 2 Premium與新款Gogoro 2 Delight，另外也包含鎖定性能車款、介於新台幣9萬元以上區間的新款Gogoro S2

其中，包含Gogoro 2 Premium、Gogoro 3 Premium與Gogoro 2 Delight均從原本6.4kW輸出功率水冷馬達升級為7kW規格，更全面導入以皮帶驅動的Flo Drive傳動系統，另外也改為輕量化鋁合金輪圈、12吋輪胎、搭載內建胎壓偵測系統，同時也加入中柱感應開關，讓車輛立起中柱時能自動切斷電源。

而在不同車款更新部分，Gogoro 2 Premium與新款Gogoro 2 Delight均原廠標配TPMS胎壓偵測系統，Gogoro 3 Premium則額外加入背光負顯設計的彩色儀表板，並且加入可開啟方格旗效能模式，以及轉彎後可自動關閉的感應方向燈設計，但未預設提供TPMS胎壓偵測系統。

至於定位性能更高車款的新款Gogoro S2，在動力仍維持7.6kW功率水冷馬達設計，雖然未比照其他車款換上以皮帶驅動的Flo Drive傳動系統，卻升級使用更耐用的黃金鏈條，並且在原廠狀態標配米其林高性能輪胎，同樣也換上輕量化鋁合金輪圈、增加中柱感應開關，並且增加賽道碼錶計時模式功能，外觀部分則採用全新白色霧面烤漆與紅色座墊設計。

▲此次四款車款主要更新項目

隨著上述四款新車推出，Gogoro也順勢讓原本的Gogoro 2 Plus、Gogoro 2 Delight、Gogoro 3 Delight淡出市場，改由新車取代，而Gogoro S2依然維持高性能車款定位。

不過，在增加多項升級功能與設計，同時也讓輸出功率提昇情況下，Gogoro 2 Premium依然維持與原本Gogoro 2 Plus相同售價，而新款Gogoro 2 Delight與新款Gogoro S2也維持既有售價，甚至新款Gogoro 3 Premium甚至比原本Gogoro 3 Delight還便宜新台幣2000元。

對於消費者而言，不僅在輸出動力更有感情況下，多數車款新增加項目價值更幾乎在新台幣一萬元上下，例如光是原本車款必須額外付費加裝的TPMS胎壓偵測系統，目前就至少要價新台幣2190元 (原價新台幣2490元)，而改為皮帶驅動的Flo Drive傳動系統，更可讓車輛行進時的聲音再更小一些。

那麼，該怎麼挑選適合自己的車？

既然Gogoro目前清楚地將現有車款以對應性能、時尚及新科技應用的既有數字系列，以及對應親民價位、設計更活潑的VIVA系列，建議先從實際使用需求與實際預算考慮，例如如果只是單純近距離使用，或許透過單顆電池運作、可輕便騎乘使用的Gogoro VIVA就相當適合，而如果是有預算上的考量，同時又希望有充足動能與選擇上的彈性，那麼就可以選擇動力輸出更高、可騎乘距離更遠的Gogoro VIVA Mix。

▲各方面設計都能符合使用需求的Gogoro VIVA Mix

如果是有新台幣6萬元以上的足夠預算，不妨先從Gogoro 3 Premium開始考慮，因為在此次更新幅度不僅最大，實際售價更比原本車款少新台幣2000元，甚至可藉由價差金額選擇加裝TPMS胎壓偵測系統。

如果比較偏好Gogoro 2造型設計，其實也能增加一點預算選擇額外增加Premium特殊音效的Gogoro 2 Premium，或是再增加更多預算選擇具備更具時尚感設計的Gogoro 2 Delight。

而如果進一步追求性能表現的話，自然就是選擇新款Gogoro S2。

▲動力等項目均有升級、更具時尚感設計的Gogoro 2 Delight

以目前Gogoro各個車款未扣除政府補助等的原始車價來看，從Gogoro VIVA鎖定新台幣5萬元區間價位，Gogoro VIVA Mix則鎖定新台幣6萬元以上價位，再上去則是Gogoro 3 Premium及Gogoro 2 Premium設定的新台幣7萬元以上價位，以及Gogoro 2 Delight設定的新台幣8萬元以上價位。

至於性能車款Gogoro S2便是鎖定新台幣9萬元以上價位，而Gogoro S1則設定新台幣10萬元以上價位。

▲新款Gogoro S2增加白色外觀選擇，同時椅墊也加入紅色設計，動力部分也藉由升級黃金鏈條對應更耐用表現

除了車款，還有更多配套方案跟著升級

無論是哪一種Gogoro車款，都需要配合Gogoro Network能源網運作使用，透過在遍佈各個地區的GoStation電池交換站，在短時間內即可完成電池交換，Gogoro車款可以快速補充電力再次上路。

而隨著車款陸續更新，Gogoro也持續針對使用者需求改善Gogoro Network能源網運作模式，例如目前已經完成可透過換電騎乘Gogoro車款環繞台灣一圈，針對過去較常被人批評的電池電量問題，目前也持續透過建置大型電池交換站、引導車主到鄰近有更多電量充足電池的交換站換電，並且依照數據分析針對較常換電熱點增加電池交換站密度。

▲升級車款之餘，Gogoro Network運作服務也必須跟著升級

另一方面，近期針對非騎到飽資費方案用戶免費增加性能模式 (可自行選擇關閉或開啟)，並且配合增加高用量自由省方案，讓電池使用模式進一步細分多電池或單電池方案，另外也增加電池未使用量可延遞至下個月繼續使用，搭配動態折扣優惠，藉此將原本多數選擇使用騎到飽方案用戶引導至更合適方案，讓電池用量能更趨近正常，並且避免騎到飽資費方案被濫用，進而讓更多GoStation電池交換站提供的電池電量能更充足。

除此之外，Gogoro也隨著新車推出，同步升級客戶服務，其中提出三天內可保證完成服務中心預約，否則將提供200元等值配件折價券，並且明定在保固期間內，只要不是發生車禍，或是人為因素導致車輛必須拖吊處理，所有拖吊費用都會由Gogoro自行吸收，甚至在電池資費合約暫停使用情況下，當車輛內建電池沒電，需要拖吊處理情況，一樣會由Gogoro吸收拖吊費用，讓車主可以對Gogoro服務有更大信心。

▲客戶服務也成為Gogoro車款使用體驗重要環節

其他，則是持續讓車款可增加更多便利功能與騎乘體驗的iQ System更新，在近期更新更是增加可同時管理家中多台Gogoro車款的「車庫」功能，以及自訂僅將車輛版本或龍頭單獨上鎖，或是同時將龍頭與車輛上鎖的功能，甚至針對iPhone使用者提供可透過Siri捷徑方式，藉由「Hey,Siri」聲控指令操作車輛解鎖、上鎖，或是開啟車廂、尋找車輛與導航至鄰近電池交換站。

對於Gogoro而言，伴隨每種車款更新時，不僅只是針對車輛硬體、外觀設計做調整，更多部分是針對服務、電池交換站使用體驗，以及車輛功能是否能更便利所做調整，因此也讓更多Gogoro車主能有更大升級的感受。

▲iQ System是使用者感受車款功能的主要媒介

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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