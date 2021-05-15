更多Sony、微軟第一方遊戲準備亮相！任天堂持續強化行動裝置遊玩體驗

從去年宣布推出新款次世代遊戲主機後，Sony與微軟目前雖然仍面臨遊戲主機供貨不足問題，但也說明著手擴充第一方遊戲陣容，藉此增加新款遊戲主機遊玩魅力。而另一方面，擁有目前最大規模PC銷售平台Steam的Valve，稍早更透露未來有可能使旗下第一方遊戲作品登上遊戲主機。

Sony：超過25款對應PlayStation 5的第一方遊戲作品準備推出

依照索尼互動娛樂全球工作室總裁Hermen Hulst表示，目前已經有至少25款對應PlayStation 5的第一方遊戲作品著手研發，其中更有一半以上是全新作品。

在這25款遊戲作品中，包含即將在6月11日上市的《拉捷特與克拉克：切割分裂》，以及預計在今年內推出的《地平線：禁忌西域》 (Horizon Forbidden West)，接下來更預期會推出《戰神》系列新作，以及延後至明年推出的《跑車浪漫旅7》。

而從內部透露消息，目前PlayStation 5遊玩使用時間比PlayStation 4銷售初期時高出81%，同時PlayStation 5前5個月銷量也比PlayStation 4上市銷售時增加11%比例，而整體遊戲遊玩時間也比去年同期增加20%。

索尼互動娛樂執行長Jim Ryan更透露將會在今年夏季擴大PlayStation 5產能，希望能藉此讓遊戲主機供貨儘快恢復正常。

微軟：多款第一方遊戲作品準備中，加強Xbox Game Pass服務布局

微軟方面則由Xbox遊戲服務主管Ben Decker透露目前已經由旗下眾多遊戲工作室打造全新作品，其中包含《最後一戰》系列、《極限競速》系列，以及Bethesda旗下《異塵餘生》系列，甚至包含全新創作遊戲內容。

另一方面，微軟也強調旗下第一方遊戲作品都會在上市當天，同步於Xbox Game Pass服務上架，藉此推動更多遊戲訂閱使用體驗，甚至讓更多可藉由雲端串流方式隨時遊玩遊戲內容。

任天堂方面，雖然尚未證實是否計畫推出硬體升級款Nintendo Switch，但諸多消息均顯示任天堂最快今年至明年就會對外公布此款新機。此外，任天堂社長古川俊太郎更透露接下來將會在既有遊戲作品資產創造全新內容，藉此吸引更多玩家。

而在行動裝置結合遊玩體驗部分，任天堂除了先前已經推行的手機遊戲，目前更與Niantic合作以《皮克敏》為基礎的擴增實境遊戲，預計在今年下半年正式推出。

Valve：今年底前會公布更多與遊戲主機平台相關消息

至於擁有目前最大規模PC銷售平台Steam的Valve，近期則是由共同創辦人暨總裁Gabe Newell透露，今年下半年將會有更多與遊戲主機平台相關消息。不過，Gabe Newell並未透露具體細節，因此暫時還無法確認是否意味Valve旗下遊戲作品將會登上遊戲主機平台，或是代表Steam服務可能會更深層地與Sony、微軟遊戲主機整合。

在此之前，市場曾有消息指稱Steam服務有可能與Xbox遊戲主機連動，讓玩家可以在Xbox遊戲主機上遊玩Steam收錄遊戲內容，但後來可能因為市場利益關係問題，此項合作最終並未有結果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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