比吃藥還有用！研究證實 玩「健身環大冒險」可改善慢性腰痛

任天堂遊戲「健身環大冒險」自發售以來受到許多玩家的喜愛，總銷售量已經累計突破1000萬套。不少人或許也好奇，只是在家裡做健身環，玩玩遊戲，難道真的就可以改善身體健康嗎？而近來日本的一項研究，就證實了健身環確實有其功效在。

根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，千葉大學外科整形醫學博士佐藤崇司，近日以「任天堂健身環大冒險對於慢性腰痛患者疼痛與心理因素的影響」為題發表論文。研究中，他隨機選了20位平均年齡49歲，有慢性腰痛症狀的病患實驗，讓他們一星期玩40分鐘的健身環。

另一方面，研究也選了另外20位同樣症狀的患者（平均年齡55歲）作為對照組，讓他們服用藥物治療，但是沒有使用健身環。經過8週之後，有使用健身環的患者在腰、臀部等疼痛都明顯改善，而且心理層面上，也對於能靠自己的力量改善症狀感到有自信。相對的，對照組成員的症狀並沒有出現多少變化。

同樣參與此研究的千葉醫大助教清水啓介受訪表示，過去有許多病患苦於慢性腰痛的問題，而不管是藥劑注射、復健、認知行動療法，甚至直接動手術等等，經常都未必能改善症狀，讓醫學界相當苦惱。健身環發售之後，他們注意到有許多玩家在社群網站上，表示腰痛、肩膀酸痛都獲得改善。雖然不是正式的醫療器具，但既然有顯示出能夠改善症狀的現象，且素聞任天堂強大的遊戲設計功力，因此有了研究的想法。

清水認為，健身環在肉體層面上，透過有氧、無氧，和調節呼吸與放鬆肌肉的瑜珈等等運動組合，能夠改善肌肉與關節的血液循環，提升柔軟度，讓症狀消去。心理層面上，也能透過遊戲機制，改善腦內的多巴胺，讓玩家投入在遊戲之中，緩和了疼痛效果。

透過遊戲給人的吸引力，讓即使是高難度的運動，玩家們也心甘情願的一再嘗試，甚至還能做到過去從未完成過的運動份量。本次參與實驗的20位病患中，沒有一位在中途放棄退出的。清水稱讚健身環大冒險是「稀有的治療用器材」，並且期待在未來會有更多類似的軟體遊戲，幫助人們改善健康狀況。

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