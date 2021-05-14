準備擴大發行業務？Ubisoft證實未來所有第一方遊戲內容都會標示「原創」

Ubisoft稍早證實，未來旗下第一方遊戲作品都會標示「Ubisoft Originals」 (Ubisoft原創內容)，讓玩家更容易辨識哪些內容是Ubisoft開發、發行。

稍早公布擴展《湯姆克蘭西：全境封鎖》宇宙消息時，在全新免費遊玩遊戲《全境封鎖：烽火戰地》宣傳圖像中出現「Ubisoft Originals」標示字樣，很快引起不少人注意，而Ubisoft隨後也證實未來所有原創內容都會以此作為識別。

不過，從Ubisoft目前發行遊戲作品，絕大部分都是Ubisoft自行開發內容，例如《刺客教條》系列、《極地戰嚎》系列，以及《湯姆克蘭西：全境封鎖》系列，都是源自Ubisoft旗下各個工作室創作，因此在旗下發行作品額外加上「Ubisoft Originals」標示，藉此與其他非Ubisoft開發，但是由Ubisoft發行的遊戲作品區隔。

這樣的作法，意味Ubisoft接下來可能擴大代理發行業務，同時也可能在串流遊戲服務授權使用內容增加品牌識別效果，藉此加強玩家對Ubisoft品牌打造遊戲作品有更深印象。

類似作法，包含Netflix等影音服務也透過相同方式，藉此提升使用者對於原創內容的品牌印象，進而刺激更多使用意願。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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