亞諾Aya Neo將推出同名掌上型遊戲機 預計搭載AMD尚未公布無線網路卡

深圳廠商Aya Neo (亞諾)預計在今年6月中旬推出海外版本，並且搭載AMD Ryzen 5 4500U處理器的同名掌上型遊戲機，稍早透露將會採用AMD尚未對外發表的Wi-Fi 6E無線網路卡。

不過，雖然說是AMD尚未公布的Wi-Fi 6E無線網路卡，實際上是以聯發科MT7921K無線網路卡貼牌而成，本身透過PCIe 2.1通道運作，支援2.4GHz、5GHz與6GHz無線頻段，支援MU-MIMO連接模式，以及雙頻雙發、雙收功能，另外也對應STBC、LDPC等安全編碼傳輸技術，同時整合藍牙5.2連接功能。

相較Intel近年收購持有Killer網路技術的Rivet Networks，藉此強化本身無線網路應用發展，而NVIDIA也在日前宣布收購Mellanox Technologies，藉此強化伺服器、超算領域的網路連接技術，若AMD與聯發科進一步深入合作，預期也能強化本身處理器運算平台的網路連接應用需求。

同時，除了此次用於Aya Neo同名掌上型遊戲機的無線網路卡是採貼牌設計，但或許未來AMD也有機會透過與聯發科深入合作，藉此推出屬於AMD品牌的網路卡產品。

至於Aya Neo同名掌上型遊戲機已經在去年於中國境內推出創始版，建議售價從人民幣3999元起跳，而正式版則已經在日前上市，透過indiegogo集資網站銷售版本，則是針對全球市場推出的海外版本，雖然同樣採用Ryzen 5 4500U處理器，但在無線網路連接規格則有些差異。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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