手機變身遊戲控制器！Google將在Stadia串流遊戲加入「橋接模式」

9to5Google網站拆解3.15版本的Stadia App時，發現Google計畫在Stadia服務加入幾項實驗性質功能，其中包含可透過名為「橋接模式」 (Bridge Mode)的設定，直接讓使用者能將手機當做遊戲控制器使用。

而要透過手機當做控制器，前提必須是在透過新款Chromecast Ultra連接電視時，並且透過配對手機作為控制器使用。由於透過Chromecast裝置投放手機內容時，原本就能將手機當做遙控器使用，因此透過「橋接模式」將手機當做控制器遊玩遊戲，應該也是採相同原理打造。

在「橋接模式」中，使用者還可以透過手機連接另一組控制器遊玩。至於在其他項目部分，則包含可透過手機內聯絡人資訊，快速將聯絡人也加為Stadia遊玩好友，以及可透過「Start＋上」的案件組合快速開啟或關閉字幕功能。

至於在遊戲內容方面，日前確定終止自製遊戲發展後，目前Stadia團隊顯然將主力放在服務平台更新，遊戲內容部分則是以對外合作為主，因此也造成諸多原本加入Stadia的遊戲工作者選擇離開，甚至加入原Stadia負責人Jade Raymond創立的Haven Studios遊戲工作室。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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