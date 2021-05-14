聽新聞
test
0:00 / 0:00
Sony增加午夜黑與星塵紅款DualSense控制器 但PlayStation 5仍未計畫推出新色
如果擔心搭配PlayStation 5使用的白色款DualSense控制器容易變髒的話，Sony終於宣布在原本白色款式額外增加午夜黑與星塵紅兩款配色，預計會在今年6月正式推出。
其中，午夜黑就與當初PlayStation 4採用配色相似，整組控制器採黑色調設計，背光則維持採用藍光呈現，並且在按鍵等部位維持採用灰色調標示。而星塵紅則在主要持握與主要按鍵採貼近紫紅色調設計，但左右類比搖桿、扳機按鍵與底部則採用黑色調設計，至於按鍵標示是維持較淡的紅色調設計。
兩款控制器均會在今年6月正式上市，實際功能、連接方式與價格則與白色款DualSense控制器相同。
但隨著午夜黑與星塵紅兩款配色設計的DualSense控制器推出，Sony現階段仍未有計畫推出市場持續有傳聞的黑色款PlayStation 5，另外也尚未計畫推出遊戲同捆特別設計款式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
華碩Zenfone 8發表會快報
▪5.9吋螢幕ZenFone 8單手好操控！華碩新生代旗艦開箱 售價18990元起
▪ZenFone 8 Flip開箱！180度上掀鏡頭、換上S888處理器 售價20990元起
▪「不是與iPhone 12 mini比較」華碩為什麼這次聚焦小尺寸ZenFone 8？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言