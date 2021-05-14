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Sony增加午夜黑與星塵紅款DualSense控制器 但PlayStation 5仍未計畫推出新色

聯合新聞網 / 楊又肇

如果擔心搭配PlayStation 5使用的白色款DualSense控制器容易變髒的話，Sony終於宣布在原本白色款式額外增加午夜黑與星塵紅兩款配色，預計會在今年6月正式推出。

其中，午夜黑就與當初PlayStation 4採用配色相似，整組控制器採黑色調設計，背光則維持採用藍光呈現，並且在按鍵等部位維持採用灰色調標示。而星塵紅則在主要持握與主要按鍵採貼近紫紅色調設計，但左右類比搖桿、扳機按鍵與底部則採用黑色調設計，至於按鍵標示是維持較淡的紅色調設計。

兩款控制器均會在今年6月正式上市，實際功能、連接方式與價格則與白色款DualSense控制器相同。

但隨著午夜黑與星塵紅兩款配色設計的DualSense控制器推出，Sony現階段仍未有計畫推出市場持續有傳聞的黑色款PlayStation 5，另外也尚未計畫推出遊戲同捆特別設計款式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation 5 Sony

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