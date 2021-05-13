Niantic將以「Lightship」作為擴增實境開發平台全新名稱

日前宣佈將以5G、全球平台打造創新擴增實境遊戲體驗，並且藉由真實世界平台 (Real World Platform)讓開發者更快打造各類擴增實境應用服務，Niantic稍早宣布將以「Lightship」 (燈船)作為此平台全新名稱，同時也宣布平台開發者工具包已經進入封閉beta測試階段。

Lightship擴增實境開發者工具套件將涵蓋所有打造Ingress、Pokémon GO等遊戲，以及近期Niantic與任天堂合作《皮克敏》遊戲所需開發工具與服務資源，讓開發者能快速建立多人遊戲體驗，並運用景深、物理效果、視角遮敝，以及語義分割呈現與真實場景結合的遊戲效果。

目前開發工具已經可以實現下列設計特性：

．結合智慧型手機攝影科技與神經網路，透過先進網格化技術進行即時繪圖，並且將真實環境化為棋盤式三角網格，呈現出設備可視讀的真實世界圖像。在Lightship擴增實境開發者工具套件裡，網格可允許虛擬物件具備「物理」效果。

．在beta測試版本中，語義分割作了改進，能分辨單一空間中的多個特點，如地面、天空和一棟建築等，因此虛擬物件能在該空間中看起來、感覺起來，甚至動起來都能更加真實。Lightship能自動區分不同的戶外自然物件，讓擴增實境內容能與特定表面進行互動。

．更扎實的多人遊戲功能讓開發者能受益於共同定位、網路化和同步功能最佳化，可提供最多8位玩家在相同時間、相同真實空間，共同體驗相同沉浸式擴增實境互動經驗。內建的點對點網路訊息與後端伺服器功能，可讓開發者更專注在塑造玩家的共同體驗，而這樣的內容更可隨錨定對應不同可用時效，不同長效虛擬內容錨定設計，更可讓開發者構建持續永存的擴增實境體驗。

此外，Niantic也透露著手建構自己的虛擬定位系統 (VPS)，讓擴增實境體驗能善用地理定位及精準永續型內容錨定的開發工具資源，並且對應全球化體驗規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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