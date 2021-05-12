HTC在新款VIVE Focus 3、VIVE Pro 2均採用5K解析度視覺、更寬闊視角設計

在此次首度舉辦的VIVECON 2021活動上，HTC確認推出可獨立無線使用的VIVE Focus 3，以及強化版VIVE Pro 2，兩者均配置高達5K解析度的顯示解析度與120Hz畫面更新率，藉此對應更清晰的虛擬實境視覺。而先前曝光的VIVE Air，則是確認僅為概念設計，目前並未規劃推出實際產品。

VIVE Focus 3

在VIVE Focus 3中，HTC同樣採用Qualcomm Snapdragon XR2處理器，並且配合散熱空間最佳化與客製化調整，讓運算效能可額外提升25%。

而顯示視覺部分，VIVE Focus 3採用解析度達5K (4896 x 2448)的顯示螢幕，相較前一代規格採2880 x 1600解析度設計，以及競爭對手推出產品採3654 x 1920 (Oculus Quest 2)，將能對應更高視覺清晰度感受，同時配合120Hz畫面更新率設計，更可讓虛擬視覺影像以更穩定形式呈現，並且減少配戴使用者視覺暈眩等不適感受。

▲VIVE Focus 3

另外，在配戴使用需求方面，更採1:1前後配重比設計，讓VIVE Focus 3能更穩定配戴使用，同時藉由鎂合金材質打造，讓整體重量減少20%。而透過薄形雙鏡片，以及57mm-72mm之間視距可調，並且配合120度可視角範圍設計，讓使用者能有更舒適配戴感受。

至於在確保獨立無線使用便利性部分，VIVE Focus 3採用可拆換曲面電池模組，讓長時間使用需求可藉由快速更換電池延長整體使用時間。至於以單顆電池運作使用時間部分，HTC標榜約可對應長達15小時左右。

聲音方面則會透過內建指向揚聲器與一對雙驅動單體，藉此對應沉浸逼真音效，同時也確保使用者可持續透過接收環境聲音，避免使用過程發生碰撞等意外，甚至可透過指向擴音特性，僅讓配戴者聆聽虛擬實境內容的聲音細節。

依照HTC說明，VIVE Focus 3採用以人工智慧驅動的inside-out追蹤系統，藉此實現無線獨立運作，並且對應6自由度追蹤定位效果，同時也強調所有追蹤數據都僅會保留在VIVE Focus 3內的加密區塊，不會上傳至雲端等存放空間。

除了透過左右手控制器進行互動，HTC也透露接下來會在VIVE Focus 3加入手勢識別操作功能。

▲VIVE Focus 3

▲VIVE Focus 3

▲VIVE Focus 3

▲VIVE Focus 3

▲VIVE Focus 3

▲VIVE Focus 3對應控制手把

VIVE Pro 2

而此次同步更新的VIVE Pro 2，同樣也採用5K顯示螢幕、120Hz畫面更新率與120度可視角範圍設計，而連接線部分則採用與NVIDIA、AMD合作Display Stream Compression壓縮技術，讓VIVE Pro 2可以直接透過DisplayPort 1.2規範線材與PC連接，並且對應更高資料傳輸量，自然也能用於傳輸頻寬更高的DisplayPort 1.4以上規範線材。

▲VIVE Pro 2

至於整體外觀部分，VIVE Pro 2與VIVE Pro維持相同設計，同樣對應視距可調、1:1前後配重比，以及可調節頭帶與旋鈕設計，另外也搭載支援Hi-Res Audio高解析音質輸出與3D空間音效的附掛耳機，亦可將其拆卸，改用第三方耳機配件。

在配件部分，VIVE Pro 2也相容現有定位配件、無線模組、手持控制器，以及近期推出的表情偵測套件與移動追蹤器，甚至也相容Valve打造的Index knuckle控制器。而在軟體部分，VIVE Pro 2同樣也相容Valve SteamVR軟體服務，以及HTC本身提供的viveport服務收錄內容。

▲VIVE Pro 2

▲VIVE Pro 2

▲VIVE Pro 2

建議售價

建議售價方面，VIVE Focus 3將在6月24日於台灣市場開賣，建議售價為新台幣32900元，將加贈六個月VIVE Sync企業版服務，以及VIVE Business Device Management System免費試用六個月。而VIVE Pro 2預計於6月11日正式於台灣市場開賣，單頭戴裝置建議售價為新台幣24900元，同時將加贈VIVEPORT Infinity服務2個月免費使用，在5月12日至6月11日預購期間將提供既有用戶升級優惠，讓原本使用者能以VIVE Pro換購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》