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Universal Display證實與任天堂合作OLED技術 將用於Nintendo Switch Pro
在OLED技術業者Universal Display (環宇顯示技術)日前公布2021財年第一季財報結果時，不僅透露本身與任天堂進行合作，同時也提及任天堂下一款遊戲主機將以Nintendo Switch Pro為稱。
雖然先前有不少傳聞指稱新款遊戲主機將採用三星提供AMOLED顯示面板，但顯然與三星有深度技術合作關係的Universal Display將會成為任天堂新款遊戲主機合作對象，並且對應更高顯示對比，以及更快顯示反應速度。
不過，Universal Display並未透露任天堂新款遊戲主機預計推行時間。而任天堂方面日前雖然未針對市場傳聞否認，卻也未正面對此作任何回覆。
在此之前，市場傳聞表示任天堂新款遊戲主機將以Aula作為代號名稱，並且將採用NVIDIA Tegra X1+或Xavier處理器，並且具備DLSS深度學習超級採樣技術，藉此讓任天堂新款遊戲主機配合基座連接電視輸出時，可以對應4K解析度畫質，但在遊戲主機螢幕上依然會以720P解析度呈現。
至於名稱部分，相關看法認為任天堂新款遊戲主機將會以Nintendo Switch Pro，或是以Super Nintendo Switch為稱，預計推出時間最快會是在今年至明年期間內問世。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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