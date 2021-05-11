任天堂接下來面臨挑戰：硬體強化版與既有Nintendo Switch都可能缺貨

日前公布財報結果時，任天堂社長古川俊太郎除了說明去年度總計銷售2880萬台Nintendo Switch，但接下來將可能受到晶片供應短缺影響使得Nintendo Switch因此受到影響，預期將減少至2550萬台。

而隨著市場持續傳出任天堂計畫推出硬體規格強化版本的Nintendo Switch，藉此刺激更大市場銷售動能，任天堂方面則是未正面回應，但市場預期進入市場已經邁入第5年的Nintendo Switch，理論上已經準備進入銷售高峰期，在接下來因為持有普及率增長速度趨緩，市場供應正常情況下，將使Nintendo Switch銷售表現開始縮減，因此任天堂勢必會透過推出新機等方式刺激市場需求。

不過，市場同時也擔心目前因疫情影響晶片供應，導致Sony、微軟次世代遊戲主機供貨吃緊，同時也會影響任天堂主機供貨表現。而若同時影響任天堂即將推出新機，勢必會讓主機銷量表現明顯下滑，因此也將成為任天堂需要面臨挑戰。

但從部分看法認為，任天堂即將推出新機初期將不受晶片供貨影響，因為開發到量產階段理應已經準備一定備料庫存，但有可能會讓Nintendo Switch剛上市時造成搶購熱潮重演，使得新機也會變得一機難求，而原本維持在市場銷售機種則可能因為晶片供應短缺影響出貨，因此也有可能出現供貨吃緊問題。

依照任天堂公布2020財年財報，去年度營利總計達6406億日圓，約比前一年同期增加82%，同時認為Nintendo Switch仍有顯著銷售成長，源自於遊戲內容吸引玩家使用，其中包含由CAPCOM先在Nintendo Switch平台推出的《魔物獵人：崛起》，以及Konami推出的《桃太郎電鐵～昭和平成令和也是基本款！～》。

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