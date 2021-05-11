快訊

澎湖防疫升級！賴峰偉：花火節6月8日前場次暫停

文策院無視本土，空談國際？CCC爭議後反思本土文創

任天堂接下來面臨挑戰：硬體強化版與既有Nintendo Switch都可能缺貨

聯合新聞網 / 楊又肇

日前公布財報結果時，任天堂社長古川俊太郎除了說明去年度總計銷售2880萬台Nintendo Switch，但接下來將可能受到晶片供應短缺影響使得Nintendo Switch因此受到影響，預期將減少至2550萬台。

而隨著市場持續傳出任天堂計畫推出硬體規格強化版本的Nintendo Switch，藉此刺激更大市場銷售動能，任天堂方面則是未正面回應，但市場預期進入市場已經邁入第5年的Nintendo Switch，理論上已經準備進入銷售高峰期，在接下來因為持有普及率增長速度趨緩，市場供應正常情況下，將使Nintendo Switch銷售表現開始縮減，因此任天堂勢必會透過推出新機等方式刺激市場需求。

不過，市場同時也擔心目前因疫情影響晶片供應，導致Sony、微軟次世代遊戲主機供貨吃緊，同時也會影響任天堂主機供貨表現。而若同時影響任天堂即將推出新機，勢必會讓主機銷量表現明顯下滑，因此也將成為任天堂需要面臨挑戰。

但從部分看法認為，任天堂即將推出新機初期將不受晶片供貨影響，因為開發到量產階段理應已經準備一定備料庫存，但有可能會讓Nintendo Switch剛上市時造成搶購熱潮重演，使得新機也會變得一機難求，而原本維持在市場銷售機種則可能因為晶片供應短缺影響出貨，因此也有可能出現供貨吃緊問題。

依照任天堂公布2020財年財報，去年度營利總計達6406億日圓，約比前一年同期增加82%，同時認為Nintendo Switch仍有顯著銷售成長，源自於遊戲內容吸引玩家使用，其中包含由CAPCOM先在Nintendo Switch平台推出的《魔物獵人：崛起》，以及Konami推出的《桃太郎電鐵～昭和平成令和也是基本款！～》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 任天堂 Switch

延伸閱讀

高通回歸添三大隱憂 外資開聯發科降評第一槍

任天堂打造新程式設計遊戲軟體 讓玩家快速透過Nintendo Switch打造遊戲

為Epic大戰蘋果出庭 Xbox高層證實主機從未獲利

Epic Games大戰蘋果扯出任天堂機密文件 嚴禁開發商與黑道掛勾

相關新聞

任天堂接下來面臨挑戰：硬體強化版與既有Nintendo Switch都可能缺貨

日前公布財報結果時，任天堂社長古川俊太郎除了說明去年度總計銷售2880萬台Nintendo Switch，但接下來將可能受到晶片供應短缺影響使得Nintendo Switch因此受到影響，預期將減少至2550萬台。

蘋果傳打造類似Nintendo Switch的遊戲主機 與Ubisoft等業者洽談內容合作

相關消息指稱，蘋果計畫推出類似Nintendo Switch的遊戲主機裝置，其中可能會採用不同處理器設計，甚至將與Ubisoft等業者洽談內容合作。

Netflix可能測試名為「N-Plus」的新服務 刺激更多人觀看原創內容

在一份調查中，顯示Netflix可能準備推出名為「N-Plus」 (有可能只是代號)的服務，其中將會整合Netflix原創內容相關製作幕後、Podcast內容，或是音樂內容等。

Square Enix、萬代南夢宮、SEGA在內日本遊戲業者 均確定參與E3 2021

雖然先前證實Konami將取消參與E3 2021展出，主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)則是進一步確認包含Square Enix、萬代南夢宮、SEGA在內日本著名遊戲業者都會參與消息，藉此加強眾人對於E3 2021展出陣容信心。

前Stadia創意總監Corey May等多名成員 加入Haven Studios

近期除了確認Google串流遊戲服務Stadia產品副總裁暨產品經理John Justice，更多原本隸屬Stadia的員工稍早也確定離開，並且加入原本Stadia負責人創立的Haven Studios遊戲工作室。

文件顯示EPIC Games有意斥資2億美元 取得PlayStation第一方遊戲作品

近期持續斥資擴展其EPIC Games Store收錄內容後，在與蘋果於法院對質的相關文件顯示，EPIC Games有意取得PlayStation、Xbox，以及任天堂第一方遊戲作品，其中可能斥資2億美元從Sony手上取得PlayStation第一方遊戲，藉此強化EPIC Games Store收錄內容吸引力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。