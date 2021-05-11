蘋果傳打造類似Nintendo Switch的遊戲主機 與Ubisoft等業者洽談內容合作

相關消息指稱，蘋果計畫推出類似Nintendo Switch的遊戲主機裝置，其中可能會採用不同處理器設計，甚至將與Ubisoft等業者洽談內容合作。

雖然目前蘋果已經推出以訂閱形式使用的Apple Arcade遊戲服務，同時也讓使用者可在iOS、Apple TV、Mac平台上遊玩，並且讓記錄等資料連動，但消息指稱蘋果仍期望藉由打造專門對應遊戲使用需求的裝置，甚至採用類似Nintendo Switch的設計，讓使用者能有更好遊戲使用體驗。

而相關消息指出，蘋果將在此款裝置採用全新設計處理器，並且進一步提昇GPU顯示效果，甚至加入支援即時光影追跡效果，遊戲內容則與Ubisoft等業者洽談合作，甚至串接iOS遊戲市場使用需求，藉此強化遊戲市場布局。

在此之前，Qualcomm也曾傳出最快在2022年第一季推出以Android作業系統打造的掌上型遊戲機，同時外型設計也會與任天堂推出的Nintendo Switch相仿。

Qualcomm此款掌上型遊戲機同樣搭載觸控螢幕，左右也配置類似Joy-Con的控制器配件，並且配置6000mAh電池容量，並且支援電池快充技術，內部則搭載符合Elite Gaming設計的Snapdragon處理器，連線部分則預期會加入支援5G連網，藉此對應各類串流遊戲服務、串流影音服務使用需求。

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