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Netflix可能測試名為「N-Plus」的新服務 刺激更多人觀看原創內容
在一份調查中，顯示Netflix可能準備推出名為「N-Plus」 (有可能只是代號)的服務，其中將會整合Netflix原創內容相關製作幕後、Podcast內容，或是音樂內容等。
依照protocol網站報導，目前此項服務可能仍處於內部規劃階段，並且透過問卷調查觀察使用者對此反應。而Netflix在後續回應也澄清，表示內部會透過不同測試項目調整服務運作模式，同時測試項目也不代表未來必然會成為正式功能。
而從敘述來看，「N-Plus」服務主要會圍繞在Netflix的原創內容，透過幕後花絮、製作故事等內容吸引使用者觀看，同時也能更深入了解原創內容製作想法，另外也能透過Podcast、音樂內容延伸原創內容觀看體驗。
同時，使用者也能將「N-Plus」內容分享至線上社群網站，藉此吸引更多人觀看，即便非Netflix服務訂閱者，依然可以被導引觀看相關預告影片，進而刺激更多人加入訂閱。
從實際應用層面來看，此項功能顯然是為了增加更多訂閱用戶人數，並且透過更多附加內容項目，藉此額外吸引使用者觀看原創內容。類似作法，中國目前許多影片也開始製作更多花絮短片，藉此吸引更多人觀看，並且增加主要內容觀看使用比例。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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