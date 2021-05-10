Square Enix、萬代南夢宮、SEGA在內日本遊戲業者 均確定參與E3 2021

雖然先前證實Konami將取消參與E3 2021展出，主辦單位美國娛樂軟體協會 (ESA)則是進一步確認包含Square Enix、萬代南夢宮、SEGA在內日本著名遊戲業者都會參與消息，藉此加強眾人對於E3 2021展出陣容信心。

除此之外，包含XSEED Games、Marvelous USA、Gearbox Entertainment、Freedom Games、Devious Eye Entertainment、Turtle Beach，甚至包含Verizon與Binge.com在內遊戲開發、周邊與服務業者均表明參與此次線上形式舉辦的E3 2021。

不過，從目前公布名單依然未出現Sony旗下PlayStation，而EA也尚未確認是否參與此次以線上形式呈現的E3 2021。而從去年情況來看，預期Sony與EA都會藉由自行舉辦活動公布遊戲新作消息。

尚未公布是否參與此次E3 2021的遊戲業者，還包含近期剛揭曉財報消息的動視暴雪 (Activision Blizzard)，尤其先前透露今年依然會推出《決勝時刻》 系列正統作品情況下，或許將會透過此次線上活動向玩家宣傳新作消息。

先前確認將參與E3 2021展出的遊戲業者，包含任天堂、微軟Xbox、CAPCOM、Ubisoft、Take-Two Interactive、華納兄弟遊戲 (Warner Bros. Games)、 Koch Media，而Konami則表示將把更多時間保留遊戲內容開發，因此將取消參與此次線上展出活動。

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