前Stadia創意總監Corey May等多名成員 加入Haven Studios
近期除了確認Google串流遊戲服務Stadia產品副總裁暨產品經理John Justice，更多原本隸屬Stadia的員工稍早也確定離開，並且加入原本Stadia負責人創立的Haven Studios遊戲工作室。
包含前Stadia總經理Sébastien Puel，以及前Stadia創意總監Corey May等六名原本在Stadia團隊成員，目前都已經加入Haven Studios。
其中，Sébastien Puel將以共同創辦人身分加入Haven Studios，而原本在Stadia團隊負責使用體驗研究人員Jonathan Dankoff，將在Haven Studios擔任創意總監，至於加入Stadia之前就曾在Ubisoft帶領《刺客教條》系列作品開發的Corey May，將會在Haven Studios擔任全球及資產內容總監，而在離開Ubisoft到加入Google之前，Corey May也曾在Certain Affinity及2K Games任職，甚至也曾參與《蝙蝠俠：阿卡漢起源》 (Batman: Arkham Origins)內容共筆。
其他一同加入Haven Studios成員，還包含前Stadia概念美術成員Erwann Le Rouzic、Francis Denoncourt，以及前Stadia軟體工程師Pierre-Marc Bérubé也確定加入Haven Studios。
先前隨著Google Stadia團隊確定終止自製遊戲研發工作，原本擔任Stadia負責人Jade Raymond宣布離開，並且在加拿大蒙特婁成立Haven Studios，更確定由索尼互動娛樂資助，未來將協助PlayStation平台打造遊戲作品。
而近期確認原本Stadia產品副總裁暨產品經理John Justice離開消息，此次更確定多名原本Stadia團隊成員加入Haven Studios，更凸顯在無法發揮工作創意情況下，許多遊戲工作者也難以在Google環境下繼續任職情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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