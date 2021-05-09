快訊

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

影／俄國打壓異議人士有新招 送去極地當兵與北極熊作伴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前Stadia創意總監Corey May等多名成員 加入Haven Studios

聯合新聞網 / 楊又肇
▲前Stadia創意總監Corey May
▲前Stadia創意總監Corey May

近期除了確認Google串流遊戲服務Stadia產品副總裁暨產品經理John Justice，更多原本隸屬Stadia的員工稍早也確定離開，並且加入原本Stadia負責人創立的Haven Studios遊戲工作室

包含前Stadia總經理Sébastien Puel，以及前Stadia創意總監Corey May等六名原本在Stadia團隊成員，目前都已經加入Haven Studios。

其中，Sébastien Puel將以共同創辦人身分加入Haven Studios，而原本在Stadia團隊負責使用體驗研究人員Jonathan Dankoff，將在Haven Studios擔任創意總監，至於加入Stadia之前就曾在Ubisoft帶領《刺客教條》系列作品開發的Corey May，將會在Haven Studios擔任全球及資產內容總監，而在離開Ubisoft到加入Google之前，Corey May也曾在Certain Affinity及2K Games任職，甚至也曾參與《蝙蝠俠：阿卡漢起源》 (Batman: Arkham Origins)內容共筆。

其他一同加入Haven Studios成員，還包含前Stadia概念美術成員Erwann Le Rouzic、Francis Denoncourt，以及前Stadia軟體工程師Pierre-Marc Bérubé也確定加入Haven Studios。

先前隨著Google Stadia團隊確定終止自製遊戲研發工作，原本擔任Stadia負責人Jade Raymond宣布離開，並且在加拿大蒙特婁成立Haven Studios，更確定由索尼互動娛樂資助，未來將協助PlayStation平台打造遊戲作品。

而近期確認原本Stadia產品副總裁暨產品經理John Justice離開消息，此次更確定多名原本Stadia團隊成員加入Haven Studios，更凸顯在無法發揮工作創意情況下，許多遊戲工作者也難以在Google環境下繼續任職情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蝙蝠

延伸閱讀

同一組密碼打天下？Google將強制採「雙重認證登入」升級資安

Ubisoft擴展《湯姆克蘭西：全境封鎖》宇宙消息 推出全新免費遊玩遊戲

跟進蘋果作法 Google Play Store也將標示App如何取用個人隱私

Google以雲端推動開源服務Woolaroo 認識世界上3000種「瀕危語言」

相關新聞

前Stadia創意總監Corey May等多名成員 加入Haven Studios

近期除了確認Google串流遊戲服務Stadia產品副總裁暨產品經理John Justice，更多原本隸屬Stadia的員工稍早也確定離開，並且加入原本Stadia負責人創立的Haven Studios遊戲工作室。

文件顯示EPIC Games有意斥資2億美元 取得PlayStation第一方遊戲作品

近期持續斥資擴展其EPIC Games Store收錄內容後，在與蘋果於法院對質的相關文件顯示，EPIC Games有意取得PlayStation、Xbox，以及任天堂第一方遊戲作品，其中可能斥資2億美元從Sony手上取得PlayStation第一方遊戲，藉此強化EPIC Games Store收錄內容吸引力。

Ubisoft擴展《湯姆克蘭西：全境封鎖》宇宙消息 推出全新免費遊玩遊戲

日前宣佈擴展《刺客教條》宇宙消息後，Ubisoft再次宣佈將擴展《湯姆克蘭西：全境封鎖》宇宙消息，並且公布全新免費遊玩遊戲《全境封鎖：烽火戰地》 (暫譯)，以及包含將在今年底釋出的《全境封鎖2》更新內容與Netflix合作拍攝原創電影。

任天堂打造新程式設計遊戲軟體 讓玩家快速透過Nintendo Switch打造遊戲

任天堂宣布，將在今年6月11日於Nintendo Switch平台推出名為《附帶導航！一做就上手 第一次的遊戲程式設計》 (ナビつき！ つくってわかる　はじめてゲームプログラミング)的程式設計遊戲軟體，並且公開相關影片。

迪士尼迎接「星戰日」 展示可點亮光柱般劍身的光劍

在迎接今年的「星戰日」 (註)時，迪士尼公布了一段短片，實際展示一款無實體燈管設計，即可從僅有劍柄狀態點亮「光柱」般劍身的光劍配件。

傳HTC近期至少將推出至少三款VR頭戴裝置 包含日前曝光的VIVE Air

相關消息指稱，HTC預計在5月11日至12日間舉辦VIVECON 2021活動公布至少三款虛擬實境頭戴裝置，其中一款預期就是日前已經曝光的VIVE Air，另一款則可能是VIVE Pro升級款，或許將以VIVE Pro 2為稱，同時也可能推出VIVE Focus系列更新機種。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。