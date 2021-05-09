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文件顯示EPIC Games有意斥資2億美元 取得PlayStation第一方遊戲作品

聯合新聞網 / 楊又肇

近期持續斥資擴展其EPIC Games Store收錄內容後，在與蘋果於法院對質的相關文件顯示，EPIC Games有意取得PlayStation、Xbox，以及任天堂第一方遊戲作品，其中可能斥資2億美元從Sony手上取得PlayStation第一方遊戲，藉此強化EPIC Games Store收錄內容吸引力。

不過，文件內容同時也提及Sony尚未對此提議回覆，而任天堂方面的合作可能性，則是被形容為「射月計畫」，亦即從任天堂過往第一方遊戲發展模式都是以自有平台銷售為主，並未出現在其他平台，因此要說服任天堂將其第一方遊戲作品提供給EPIC Games顯然有很大難度。

至於微軟方面，由於其本身經營的Microsoft Store本質上與EPIC Games Store有直接競爭關係，加上微軟與Valve之間關係也相當密切，因此與EPIC Games達成合作的可能性也不高。

而從Sony近期開始調整其第一方遊戲發展模式來看，目前也開始提供Windows PC平台版本，甚至讓原本僅在PlayStation平台發行遊戲也登上Xbox平台，例如原本僅在PlayStation平台發行的《地平線：期待黎明》 (Horizon Zero Dawn)、《往日不再》 (Days Gone)等作品，現在都已經推出Windows PC平台版本，並且加入更高解析度、21:9顯示比例等呈現效果，而過往僅在PlayStation系列機種平台發行的《美國職棒大聯盟 (MLB The Show)》系列，今年也確定將推出對應Xbox平台版本。

因此若Sony同意提供第一方遊戲，並且成為EPIC Games Store獨佔PC遊戲內容，不僅可讓Sony直接獲益，同時也能累積更多遊戲支持者，而EPIC Games方面也能因此受益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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