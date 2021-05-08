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Ubisoft擴展《湯姆克蘭西：全境封鎖》宇宙消息 推出全新免費遊玩遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣佈擴展《刺客教條》宇宙消息後，Ubisoft再次宣佈將擴展《湯姆克蘭西：全境封鎖》宇宙消息，並且公布全新免費遊玩遊戲《全境封鎖：烽火戰地》 (暫譯)，以及包含將在今年底釋出的《全境封鎖2》更新內容與Netflix合作拍攝原創電影。

Ubisoft表示，2016年推出的《湯姆克蘭西：全境封鎖》，不僅是《湯姆克蘭西》系列從2009年推出之後第一款原創遊戲作品，同時也創下諸多銷售記錄，而後續推出的《湯姆克蘭西：全境封鎖2》更成為2019年熱門遊戲之一，同時在2020年推出的《全境封鎖2：紐約軍閥》擴充內容也成為活躍遊玩作品。

而此次宣布擴展《湯姆克蘭西：全境封鎖》宇宙，Ubisoft EMEA執行董事Alain Corre表示希望藉此吸引更多忠實粉絲，並且吸引更多粉絲加入遊玩。

此次同步宣布的全新免費遊玩遊戲《全境封鎖：烽火戰地》 (暫譯)，則是由參與製作《全境封鎖》及《全境封鎖2》的Red Storm Entertainment工作室開發，預計會在今年至明年間推出，並且進駐PC、家用主機，以及雲端串流遊戲服務。

另外，Ubisoft也預告接下來將在手機等行動平台推出《湯姆克蘭西：全境封鎖》系列遊戲，但此次並未透露具體細節。而《湯姆克蘭西：全境封鎖2》也會在今年底釋出更新，將由Ubisoft Massive工作室主導開發，並且由Ubisoft布加勒斯特工作室協助支援，其中包含全新遊戲模式與特工升級的新方法，另外也強調配點的多樣性及可行性。

至於先前已經公布與Netflix合作的《湯姆克蘭西：全境封鎖》電影內容，目前已經進行拍攝，將由Rawson Marshall Thurber執導，並且由Jessica Chastain及Jake Gyllenhaal主演。Ubisoft同時也宣布準備推出由Aconyte出版的原創小說，故事設定在《全境封鎖2》事件之後，探討特工們為確保補給路線而戰時，疫情如何影響美國其他地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Ubisoft

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