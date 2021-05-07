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任天堂打造新程式設計遊戲軟體 讓玩家快速透過Nintendo Switch打造遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

任天堂宣布，將在今年6月11日於Nintendo Switch平台推出名為《附帶導航！一做就上手 第一次的遊戲程式設計》 (ナビつき！ つくってわかる　はじめてゲームプログラミング)的程式設計遊戲軟體，並且公開相關影片。

依照任天堂說明，此款遊戲軟體可透過7種課程學習設計不同遊戲，並且能輕易學習程式設計原理與相關技巧，其中包含可透過直覺指引方式將不同內容節點串接，藉此讓設計程式能順利運作，並且可將自行繪製角色變成可操作，或是將個人繪製內容變成遊戲背景，並且添加音樂增加遊戲氣氛。

另外，任天堂也在此遊戲軟體增加透過網路與其他人分享創作內容，或是直接透過主機連線共同遊玩體驗，藉此增加更多創作樂趣。而在創作中也會使用到Joy-Con控制器，因此如果是使用Nintendo Switch Lite主機的話，就必須額外選購Joy-Con控制器，另外支援滑鼠操作部分也僅限連接TV模式時使用。

《附帶導航！一做就上手 第一次的遊戲程式設計》預計在今年6月11日推出，其中實體版售價為3480日圓，數位下載版則僅為2980日圓，語言方面則支援繁體中文、簡體中文、英文、日文、韓文、法文、義大利文、德文、西班牙文、荷蘭文。

類似應用，包含微軟先前已經藉由《我的世界》 (Minecraft)協助使用者學習程式語言知識，而蘋果方面也透過iPad上的Swift Playgrounds協助推廣程式語言學習。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利 任天堂 Switch

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