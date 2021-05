動視暴雪證實 今年依然會推出《決勝時刻》系列正統新作

動視暴雪 (Activision Blizzard)稍早公布2021財年第一季財報,同時也確認將在今年持續推出《決勝時刻》系列新作,並且將由Sledgehammer Games主導製作。

依照財報內容,顯示動視暴雪第一季營收達22.75億美元,淨利則達6.19億美元,而動視主要營收來源依然是《決勝時刻》系列作品,相比去年同期增加72%,其中包含《決勝時刻:黑色行動冷戰》 (Call of Duty: Black Ops Cold War),以及《決勝時刻:現代戰域》 (Call of Duty: Warzone)均帶來顯著營收,而手機遊戲《決勝時刻:Mobile》 (Call of Duty:Mobile)也同樣創造不少營收。

針對先前有不少消息指稱,今年將不會有《決勝時刻》系列正統新作問世,但在此次說明財報時,動視暴雪則透露預計今年內仍會推出《決勝時刻》系列新作,並且將由Sledgehammer Games主導製作。

至於暴雪娛樂營收則比去年同期成長7%,主要營收則源自《魔獸世界》 (Warcraft)系列作品,其中包含去年推出的《魔獸世界:暗影之境》 (World of Warcraft: Shadowlands)。

另外,製作《Candy Crush》的King營收則成長達22%,其中在第一季內的每月活躍用戶累積達2.58億人。而同樣由King打造的《農場英雄》 (Farm Heroes)同樣吸引眾多玩家遊玩,在今年3月25日推出的《袋狼大進擊:全速衝鋒!》 (Crash Bandicoot: On The Run!)至今也累積超過3000萬人下載遊玩。

