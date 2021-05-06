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Discord確認與Sony合作 明年開始與PlayStation Network服務整合

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然與微軟洽談收購事宜未果，Discord顯然決定與Sony進行合作，預計從明年開始與PlayStation Network服務整合。

依照索尼互動娛樂總裁暨執行長Jim Ryan表示，希望藉由與Discord的合作，統整PlayStation玩家在主機及行動裝置上的連動體驗，並且藉由Discord服務讓玩家能在遊戲過程與線上好友聯繫。

目前雙方尚未公布未來合作具體細節，但預期將會整合Discord線上聊天互動功能，藉此讓使用者更容易在線上互動。過去Sony也曾針對Discord進行小規模金額投資，因此選擇與Discord進一步合作，或許也不算太意外。

Discord現行使用人數更累積超過1.4億人，日前更推出名為Nitro、每月以9.99美元或每年99.99美元計價的付費訂閱服務，使得Discord去年營收累積達1.3億美元，同時在去年12月更獲得新一波1億美元融資，現有市值約達70億美元。

在此之前，微軟原本傳出可能會以100億美元價格收購Discord，同時雙方也似乎有進一步洽談，但目前看起來是未能達成協議，因此未有更進一步的討論。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PlayStation

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