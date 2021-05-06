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傳HTC近期至少將推出至少三款VR頭戴裝置 包含日前曝光的VIVE Air

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，HTC預計在5月11日至12日間舉辦VIVECON 2021活動公布至少三款虛擬實境頭戴裝置，其中一款預期就是日前已經曝光的VIVE Air，另一款則可能是VIVE Pro升級款，或許將以VIVE Pro 2為稱，同時也可能推出VIVE Focus系列更新機種。

先前已經曝光的VIVE Air，有可能鎖定虛擬健身需求打造，藉此擴展不同市場發展機會。

而更新款VIVE Focus與VIVE Pro機種，將可能鎖定不同商用需求打造，其中包含鎖定遊樂場、模擬研究，或是商用展示等領域應用，另外也預期鎖定更進階的虛擬實境遊戲體驗使用。

目前還不確定HTC新款虛擬實境頭戴裝置是否會額外強化無線使用模式，藉此與Facebook推出的Oculus Quest 2抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

HTC VR Vive

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HTC即將在5月揭曉虛擬實境頭戴裝置 將以VIVE Air為稱

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