傳HTC近期至少將推出至少三款VR頭戴裝置 包含日前曝光的VIVE Air

相關消息指稱，HTC預計在5月11日至12日間舉辦VIVECON 2021活動公布至少三款虛擬實境頭戴裝置，其中一款預期就是日前已經曝光的VIVE Air，另一款則可能是VIVE Pro升級款，或許將以VIVE Pro 2為稱，同時也可能推出VIVE Focus系列更新機種。

2021-05-06 13:10