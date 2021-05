迪士尼迎接「星戰日」 展示可點亮光柱般劍身的光劍

在迎接今年的「星戰日」 (註)時,迪士尼公布了一段短片,實際展示一款無實體燈管設計,即可從僅有劍柄狀態點亮「光柱」般劍身的光劍配件。

註:英文的5月4日的為「May 4th」,發音類似《星際大戰》 (Star Wars)中經典台詞「May the Force be With You」 (願原力與你同在),因此星戰迷將每年5月4日定為「星戰日」。

實際上,先前迪士尼樂園暨體驗及產品業務董事長Josh D’Amaro便曾在一場線上說明會議展示此款配件,而在此次對外公布短片內容,更進一步展示其作動效果。

不過,迪士尼依然未說明此款配件實際設計原理,也未確認此項配件是否會成為正式商品,但從過去迪士尼申請設計專利來看,此款光劍設計想法其實是源自「捲尺」,亦即將可發光軟性片狀材質收納於劍柄內,當啟動劍柄時即可讓軟性硬片狀材質向外伸長,並且透過發光形成「光劍」模樣。

依照迪士尼在專利中說明,此項配件設計將會應用在遊樂園等場景,意味接下來在迪士尼的《星際大戰》主題內容中,將會看見此項配件被廣泛使用,同時預計在2022年開幕的《星際大戰:銀河星際戰艦》 (Star Wars: Galactic Starcruiser)主題飯店也預期會使用此項配件。

但由於只是利用軟性片狀材質伸長、發光呈現光劍效果,因此應該也不會因此誤傷他人,只是耐用度如何可能也頗令人好奇。

