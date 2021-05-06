迪士尼迎接「星戰日」 展示可點亮光柱般劍身的光劍

在迎接今年的「星戰日」 (註)時，迪士尼公布了一段短片，實際展示一款無實體燈管設計，即可從僅有劍柄狀態點亮「光柱」般劍身的光劍配件。

註：英文的5月4日的為「May 4th」，發音類似《星際大戰》 (Star Wars)中經典台詞「May the Force be With You」 (願原力與你同在)，因此星戰迷將每年5月4日定為「星戰日」。

實際上，先前迪士尼樂園暨體驗及產品業務董事長Josh D’Amaro便曾在一場線上說明會議展示此款配件，而在此次對外公布短片內容，更進一步展示其作動效果。

不過，迪士尼依然未說明此款配件實際設計原理，也未確認此項配件是否會成為正式商品，但從過去迪士尼申請設計專利來看，此款光劍設計想法其實是源自「捲尺」，亦即將可發光軟性片狀材質收納於劍柄內，當啟動劍柄時即可讓軟性硬片狀材質向外伸長，並且透過發光形成「光劍」模樣。

依照迪士尼在專利中說明，此項配件設計將會應用在遊樂園等場景，意味接下來在迪士尼的《星際大戰》主題內容中，將會看見此項配件被廣泛使用，同時預計在2022年開幕的《星際大戰：銀河星際戰艦》 (Star Wars: Galactic Starcruiser)主題飯店也預期會使用此項配件。

但由於只是利用軟性片狀材質伸長、發光呈現光劍效果，因此應該也不會因此誤傷他人，只是耐用度如何可能也頗令人好奇。

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