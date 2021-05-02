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詮釋PS5效能 《拉捷特與克拉克：切割分裂》釋出長達15分鐘全新實機遊玩影片

聯合新聞網 / 楊又肇

由Insomniac Games開發的《拉捷特與克拉克：切割分裂》 (Ratchet & Clank: Rift Apart)，稍早於最新一集的「State of Play」節目中公開長達15分鐘的實機遊玩影片，藉此詮釋此次新作可呈現PlayStation 5平台特色。

早在2019年8月由Sony收購以前，Insomniac Games就已經與Sony合作多次，並且在PlayStation遊戲主機平台發行《拉捷特與克拉克》系列作品。而在由Sony收購之後，Insomniac Games不僅在去年推出《蜘蛛人：邁爾斯·莫拉雷斯》 (Spider-Man: Miles Morales)，更準備在今年6月11日推出《拉捷特與克拉克：切割分裂》。

而在此次作品中，Insomniac Games標榜將善用PlayStation 5平台特色，其中包含PlayStation 5硬體效能，以及DualSense控制器帶來震動觸覺體驗，藉此呈現PlayStation 5所能發揮遊玩效果，另外也包含更快的遊戲存取效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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