第三人稱動作射擊遊戲《死亡回歸》 逼出PS5硬體效能與光追視覺感受
在先前「State Of Play」直播中已經公布實機遊玩畫面的《死亡回歸》 (Returnal)，稍早宣布從即日起進駐PlayStation 5平台，同時也釋出將近30分鐘的全新遊玩畫面，讓玩家一覽這款遊戲遊玩感受。
芬蘭Housemarque團隊開發、PlayStation Studios發行的第三人稱動作射擊遊戲《死亡回歸》 (Returnal)，將讓玩家感受循環式的冒險體驗，其中包含在遊戲過程中死亡後，遊戲角色所處地圖與敵人都會動態改變，而是要認真構思如何順利擊倒敵人。
不過，玩家在死亡前取得關鍵物品、學習技能都能在後續復活中保留，甚至在擊倒一定敵人後，讓主角能力提升。而在遊玩過程中，玩家也能讓主角透過不同寄生蟲取得各類能力，但相對也會有不同影響，例如造成太空衣受損，或是武器功能影響等。
在《死亡回歸》設計中，更是讓PlayStation 5平台硬體效能進一步發揮，讓玩家可以感受4K 60fps，以及即時光影追跡視覺效果，另外也能讓玩家在射擊遊戲與冒險遊戲之間感受不同遊玩樂趣。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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