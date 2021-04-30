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HTC攜手萬代南夢宮影業將動畫內容帶進VR互動體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

HTC表示，目前已與日本萬代南夢宮影業 (BANDAI NAMCO Pictures)進行戰略結盟，雙方將透過合作讓萬代南夢宮影業旗下動畫作品藉由VR形式呈現，其中包含著名動畫內容《偶像學園》 (アイカツ！)系列、《Battle Spirits》系列與《Tiger & Bunny》系列，以及諸如《銀魂》 (ぎんたま)和《Keroro軍曹》 (ケロロ軍曹)等熱門漫畫作品改編動畫，藉此擴展HTC VIVEPORT服務平台內容生態。

事實上，將內容與VR形式結合的作法，Square Enix也曾在2016年的東京電玩展呈現不同的漫畫體驗模式，讓使用者能在虛擬實境中以如臨漫畫劇情現場方式觀看內容，甚至能與漫畫內容直接互動。

而此次與萬代南夢宮影業合作，將諸多動畫內容藉由VR形式呈現，讓動畫愛好者能藉由VR形式以更高沉浸感觀看動畫，並且能與動畫人物進行互動，藉此創造不同內容使用模式，同時也能讓VIVEPORT服務平台收錄內容更加豐富。並且擴展其內容生態。

萬代南夢宮影業總裁兼總經理尾崎雅之（Ozaki Masayuki）指出：「萬代南夢宮影業專注動畫製作，並擁有大量電視劇、原創動畫、網路動畫和舞台劇作，持續積極製作更多原創作品。透過我們多年來培養的原創動畫和製作實力，結合HTC的創新尖端技術，我們將創造一個超越現實限制，讓粉絲們可以共享的絕佳體驗。我們非常期待可以與全球粉絲一起發展這個新誕生的共享世界，一同從地球任何一個角落躍入我們創作的世界。」

HTC內容暨平台副總經理林俊吳表示：「虛擬實境的未來在於提供獨特體驗及探索無限的可能性。我們很榮幸成為萬代南夢宮影業全球首位VR虛擬實境合作夥伴。透過此次合作，我們可以將動畫內容帶入另一個領域，並推升虛擬實境產業釋放無限潛力。在接下來的幾個月中，日本動畫內容將會上架於VIVEPORT VR應用商店及內容訂閱服務平台，更多虛擬實境內容體驗也將呈現給全球消費者。」

未來HTC與萬代南夢宮影業將開發雙方共同持有的動畫內容，並且投入製作與發行，未來在全新動畫和資產內容開發也會持續合作，同時一同發掘新商業機會。

由於目前VIVEPORT服務平台並不侷限HTC旗下VR裝置使用，同時也能開放Oculus等VR裝置使用，因此宣布與萬代南夢宮影業合作內容，預期將能吸引更多人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 日本 東京 HTC 宏達電 VR

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