太鼓達人走紅20年經典玩法不變 開發者感慨「當初沒人看好」

「太鼓達人」是南夢宮萬代旗下的知名電子節奏遊戲。自2001年推出以來，過了20年仍具有高人氣，累積了眾多的粉絲。不過就在系列迎來20週年的最近，業者卻透露當初遊戲上市時，公司內其實是普遍不看好這款遊戲的。

根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，在2000年當時，遊戲中心的熱門遊戲是「勁爆熱舞」和「狂熱節拍」等等。太鼓達人開發者中館賢回憶，那時想要擠進這個市場，於是想到了「和太鼓」這個點子，打算做一款前所未見的音樂遊戲。

然而，那時公司內雖然已經嘗試推出過音樂遊戲，人氣卻都乏善可陳。而且用「太鼓」遊玩這個點子太過創新，因此內部評估可說是沒人看好。中館團隊只好先弄出實驗機，拿去遊戲中心設置，瞭解看看玩家的反應。結果玩家的反應極好，機台還甚至出現了排隊人潮，而且不只一般的常客玩家，就連帶小朋友的家庭、情侶都搶著要玩。

另一位開發者笹岡武仁表示，太鼓達人在一開始僅製作了幾百台，但因為口碑一夕暴漲，瞬間就增設了好幾倍的台數。他認為，時下的節奏遊戲進展迅速，卻也導致了操作越來越複雜。而太鼓達人基本只要用鼓棒敲擊就好，因此顯得格外親民。而且放置在遊戲中心內，容易讓人看到就有「來打一下好了」的想法。

然而雖然大紅，不過隨著遊戲界日新月異，公司內檢討「需要推出新功能」的聲音也所在多有。但是笹岡認為，太鼓達人的核心概念，是讓玩家在好心情下享受著音樂敲鼓。因此即使有想過要增設其他東西，但最後測試結果，都會認為果然還是簡單的玩法最經典，所以遊戲推出至今，仍未有系統上的重大修改過。

雖然後來因智慧型手機，手遊普遍盛行，但太鼓達人的人氣依舊不減，光是在日本國內的電玩機台數量，就已經來到大約4000台，另外在亞洲各國以及北美也都有設置。笹岡認為，畢竟用力敲打大鼓的遊戲方式，是只有大型機台才能體會到的魅力，所以才不被手遊潮所影響，能夠繼續紅到今天。

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