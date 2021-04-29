遊戲依然成為Sony重要營收來源 PlayStation 5累積銷售超過780萬台

在Sony公布的2020財年第四季財報結果中，顯示遊戲與網路服務依然成為Sony主要營收來源，其中顯示PlayStation 5在上一季累積銷售達330萬台，就連PlayStation 4也還有100萬台銷量，而全年則累積銷售780萬台PlayStation 5，以及570萬台PlayStation 4。

另外，PlayStation Plus會員訂閱人數累積達4760萬人，同時在PlayStation Network使用人數也累積達1.09億人，遊戲銷售方面則在數位版本有較明顯增加。

而其他產品方面，上一季總計累積銷售200萬台BRAVIA電視，去年全年則累積銷售930萬台，至於Xpeira手機方面則在上一季累積銷售40萬支，2020年內總計銷售290萬支，其中營業利潤更達227億日圓。

至於上一季營收達2.2204兆日圓，約為203.86億美元，相比去年同期成長27％，淨利則達1070億日圓，約為9.82億美元，相比去年同期成長幅度達746%。

其中遊戲與網路服務部門營收達6603億日圓，相比去年同期增加52%，音樂部門營收為2674億日圓，成長幅度達26%，而影業部門營收則是2002億日圓，相比去年同期下滑39%，主因在於受到疫情影響，導致電影票房銷售下滑，至於電子產品與解決方案營收則為4352億日圓，相比去年同期增加20%，圖像與感測元件解決方案部門營收則是2323億日圓，成長幅度僅為0.4%，至於金融服務業務營收則累積達4229億日圓，相比去年同期增加127%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦