快訊

5月3日起與1到3類公費對象「同住者」 可打公費疫苗

再增本土案例！華航染疫燒向社區？ 諾富特主管4月17日就有症狀

遊戲依然成為Sony重要營收來源 PlayStation 5累積銷售超過780萬台

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony公布的2020財年第四季財報結果中，顯示遊戲與網路服務依然成為Sony主要營收來源，其中顯示PlayStation 5在上一季累積銷售達330萬台，就連PlayStation 4也還有100萬台銷量，而全年則累積銷售780萬台PlayStation 5，以及570萬台PlayStation 4。

另外，PlayStation Plus會員訂閱人數累積達4760萬人，同時在PlayStation Network使用人數也累積達1.09億人，遊戲銷售方面則在數位版本有較明顯增加。

而其他產品方面，上一季總計累積銷售200萬台BRAVIA電視，去年全年則累積銷售930萬台，至於Xpeira手機方面則在上一季累積銷售40萬支，2020年內總計銷售290萬支，其中營業利潤更達227億日圓。

至於上一季營收達2.2204兆日圓，約為203.86億美元，相比去年同期成長27％，淨利則達1070億日圓，約為9.82億美元，相比去年同期成長幅度達746%。

其中遊戲與網路服務部門營收達6603億日圓，相比去年同期增加52%，音樂部門營收為2674億日圓，成長幅度達26%，而影業部門營收則是2002億日圓，相比去年同期下滑39%，主因在於受到疫情影響，導致電影票房銷售下滑，至於電子產品與解決方案營收則為4352億日圓，相比去年同期增加20%，圖像與感測元件解決方案部門營收則是2323億日圓，成長幅度僅為0.4%，至於金融服務業務營收則累積達4229億日圓，相比去年同期增加127%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 Sony PlayStation 5

延伸閱讀

Sony宣布與前動視、Bungie成員創立工作室 打造原創3A級多人線上遊戲

升級版？開發商暗示 Sony計畫推出「PlayStation 5 Pro」

呼應玩家支援熱情 Sony將保留PS3及PS Vita的PlayStation Store線上商店服務

Xperia 1 III、Xperia 5 III與Xperia 10 III三機齊發！Sony切入不同市場需求

相關新聞

再也不必為選劇傷腦筋！Netflix推出隨機播放功能

美國串流影音巨擘Netflix 28日推出隨機播放功能，會根據用戶興趣推薦電影或電視節目。

Sony宣布與前動視、Bungie成員創立工作室 打造原創3A級多人線上遊戲

索尼互動娛樂宣布與前動視 (Activision)、Bungie團隊成員共同成立的遊戲開發工作室Firewalk Studios合作，預計打造全新原創的3A等級多人線上遊戲作品。

EA終於確定《戰地風雲》 將在2022年進入手機平台

就在動視報雪已經將《決勝時刻》 (Call of Duty)帶到手機平台，藉此搶攻手機遊戲市場後，EA稍早也終於確認將在2022年推出《戰地風雲》 (Battlefield)手機遊戲。

任天堂與富士合作 讓使用者列印趣味風格的Nintendo Switch影像內容

任天堂宣布與富士 (Fujifilm)合作，將使旗下迷你相片印表機instax mini Link能更方便列印存放在Nintendo Switch的影像內容。

任天堂不允許其他業者在Switch執行串流遊戲 原因曝光了

雖然先前有不少市場看法認為任天堂推出的Nintendo Switch相當適合搭配串流遊戲遊玩使用，但顯然任天堂目前並不希望玩家這麼做。

PS5成美國史上賣最快的電玩主機！但Switch可能快追上了

由於 PS5 缺貨嚴重，兼且客觀情況上全球晶片持續短缺，預料 PS5 的生產很難趕上消費者的需求，要超越 Nintendo Switch 曾創下的紀錄——連續 28 個月穩坐「美國銷量最佳遊戲主機」的冠軍寶座——並不容易！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。