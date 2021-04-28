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Sony宣布與前動視、Bungie成員創立工作室 打造原創3A級多人線上遊戲

聯合新聞網 / 楊又肇

索尼互動娛樂宣布與前動視 (Activision)、Bungie團隊成員共同成立的遊戲開發工作室Firewalk Studios合作，預計打造全新原創的3A等級多人線上遊戲作品。

不過，此次公布消息中並未透露雙方合作打造遊戲內容細節，同時也未公佈預計推出時程。

Firewalk Studios是在2018年成立，本身隸屬ProbablyMonsters Studio，創辦成員分別來自前動視及Bungie團隊，其中包含曾經擔任《天命》部門資深副總裁暨總經理，同時也曾協助開發《決勝時刻》系列作品，現為Firewalk Studios負責人的Tony Hsu，以及曾擔任Bungie及《天命》作品藝術總監的Ryan Ellis。

另外，Firewalk Studios成員也包含曾在Harmonix、Irrational Games與Bungie任職的Elena Siegman，過去分別擔任《吉他英雄2》、《生化奇兵：無限之城》、《天命》製作人，而其他成員更具備曾經參與《天命》、《決勝時刻》、《APEX英雄》、《質量效應》、《最後一戰》等著名遊戲開發經歷。

在此次合作之下，索尼互動娛樂預期將能強化本身在多人線上遊戲作品發展優勢，並且增加更多玩家線上遊玩黏著度表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

線上遊戲 Sony

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