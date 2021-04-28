繼台北Kakao Friends門市後 韓國Kakao預計6月在台推行網路漫畫服務

去年在台北信義區啟用Kakao Friends門市之後，韓國Kakao宣布今年3月由旗下Kakao Page及Kakao M合併成立的子公司Kakao Entertainment將進駐台灣，預計在今年6月率先推出旗下網路漫畫服務。

同時，Kakao表示約花費超過一年時間準備Kakao Entertainment旗下服務進駐台灣事宜，其中Kakao Entertainment Taiwan更已經在台成立超過一年，並且由原本Kakao Page台灣執行長吳明修擔任Kakao Entertainment Taiwan執行長職位，預期將韓國成功商業模式於台灣市場複製，並且結合台灣在地化作品，進軍台灣內容產業發展。

而Kakao Entertainment是在今年3月由Kakao Page及Kakao M合併成立，並且由李縝洙、金性洙以共同執行長形式帶領發展，並且以原創內容推動音樂、影像、表演、數位內容規劃與製作，以更多元形式投入全球娛樂產業發展，預期年營業額可達1兆韓元規模 (約新台幣250億元)。

目前Kakao Entertainment旗下已經累積超過8萬部作品，其中包含8500項原創作品，服務平台則涵蓋日本、東南亞、北美、中國等10個國家地區，目前持有內容包含《如蝶翩翩》、《梨泰院Class》、《驅魔麵館》、《勝利號》、《鋼鐵雨》等，類型則包括影劇、電影、遊戲等類型。

另外，Kakao Entertainment更持有6家經紀公司、4家唱片公司，總計擁有80名創作者、150名藝人，其中包含朴敘俊、玄彬、孔劉、秀智、金泰梨、MONSTA X等，每年發行超過1200個作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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