快訊

拜登再提名2華裔 台北出生徐若冰可望出任美國防次長

會考數學／統整概念事半功倍 魔王圖形題小心別漏關鍵線索

繼台北Kakao Friends門市後 韓國Kakao預計6月在台推行網路漫畫服務

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在台北信義區啟用Kakao Friends門市之後，韓國Kakao宣布今年3月由旗下Kakao Page及Kakao M合併成立的子公司Kakao Entertainment將進駐台灣，預計在今年6月率先推出旗下網路漫畫服務。

同時，Kakao表示約花費超過一年時間準備Kakao Entertainment旗下服務進駐台灣事宜，其中Kakao Entertainment Taiwan更已經在台成立超過一年，並且由原本Kakao Page台灣執行長吳明修擔任Kakao Entertainment Taiwan執行長職位，預期將韓國成功商業模式於台灣市場複製，並且結合台灣在地化作品，進軍台灣內容產業發展。

而Kakao Entertainment是在今年3月由Kakao Page及Kakao M合併成立，並且由李縝洙、金性洙以共同執行長形式帶領發展，並且以原創內容推動音樂、影像、表演、數位內容規劃與製作，以更多元形式投入全球娛樂產業發展，預期年營業額可達1兆韓元規模 (約新台幣250億元)。

目前Kakao Entertainment旗下已經累積超過8萬部作品，其中包含8500項原創作品，服務平台則涵蓋日本東南亞、北美、中國等10個國家地區，目前持有內容包含《如蝶翩翩》、《梨泰院Class》、《驅魔麵館》、《勝利號》、《鋼鐵雨》等，類型則包括影劇、電影、遊戲等類型。

另外，Kakao Entertainment更持有6家經紀公司、4家唱片公司，總計擁有80名創作者、150名藝人，其中包含朴敘俊、玄彬、孔劉、秀智、金泰梨、MONSTA X等，每年發行超過1200個作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東南亞 日本 漫畫

延伸閱讀

韓國最大Kakao娛樂落地台灣 網漫Webtoon平台六月推出

「永生戰」孔劉常演守護者 稱私下個性見義勇為

孔劉每日一答寵台粉 甜喊「被朴寶劍守護」

影／朴寶劍氣勢鎮壓全場 孔劉大讚「怎麼辦到的」

相關新聞

Sony宣布與前動視、Bungie成員創立工作室 打造原創3A級多人線上遊戲

索尼互動娛樂宣布與前動視 (Activision)、Bungie團隊成員共同成立的遊戲開發工作室Firewalk Studios合作，預計打造全新原創的3A等級多人線上遊戲作品。

EA終於確定《戰地風雲》 將在2022年進入手機平台

就在動視報雪已經將《決勝時刻》 (Call of Duty)帶到手機平台，藉此搶攻手機遊戲市場後，EA稍早也終於確認將在2022年推出《戰地風雲》 (Battlefield)手機遊戲。

任天堂與富士合作 讓使用者列印趣味風格的Nintendo Switch影像內容

任天堂宣布與富士 (Fujifilm)合作，將使旗下迷你相片印表機instax mini Link能更方便列印存放在Nintendo Switch的影像內容。

任天堂不允許其他業者在Switch執行串流遊戲 原因曝光了

雖然先前有不少市場看法認為任天堂推出的Nintendo Switch相當適合搭配串流遊戲遊玩使用，但顯然任天堂目前並不希望玩家這麼做。

PS5成美國史上賣最快的電玩主機！但Switch可能快追上了

由於 PS5 缺貨嚴重，兼且客觀情況上全球晶片持續短缺，預料 PS5 的生產很難趕上消費者的需求，要超越 Nintendo Switch 曾創下的紀錄——連續 28 個月穩坐「美國銷量最佳遊戲主機」的冠軍寶座——並不容易！

升級版？開發商暗示 Sony計畫推出「PlayStation 5 Pro」

預計在2022年第一季推出，並且由PlayStation 5平台獨佔的第一人稱視點射擊生存恐怖新作《Abandoned》，其開發商Blue Box Game Studios在近期受訪時透露PlayStation 5 Pro存在可能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。