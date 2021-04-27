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Apple Music推城市排行榜 聆聽全球在地文化

中央社 / 台北27日電

蘋果公司旗下串流音樂服務Apple Music今天推出「城市排行榜」新功能，結合播放次數和當地流行指數，列出受到當地聽眾喜愛的前25首歌曲，旨在凸顯當地文化和獨特的音樂場景。

蘋果表示，一般的音樂排行榜僅根據播放次數對音樂進行排名，而Apple Music的城市排行榜結合播放次數和當地流行指數，協助用戶發現全球音樂和當地音樂趨勢。

每天更新的城市排行榜位於Apple Music的「排行榜」頁面，用戶可以透過「瀏覽」或「搜尋」頁面進入，也可以讓Siri播放當地的城市排行榜。例如只需說「嘿Siri，播放台北最熱門歌曲」，即可播放台北的榜單。用戶還可以增加喜歡的城市排行榜到他們的音樂資料庫，下載上榜歌曲並與朋友分享。

從今天起，Apple Music的「城市排行榜」和其他新功能將隨著iOS 14.5更新，向所有Apple Music訂閱用戶開放。非訂閱用戶可以點擊https://music.apple.com/browse/top-charts查看城市排行榜，以及預覽歌曲。

Apple Music今天還發布其他新功能，包括藝人可以在Apple Music的藝人詳細資訊頁面裡，加入自己的動態圖片；使用「訊息」、Facebook與Instagram限時動態分享喜愛的歌詞；在「資料庫」中的「專屬推薦」捷徑，可以查找用戶的個人組曲和「音樂回憶」歌單。

Apple Music Apple 蘋果

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