EA終於確定《戰地風雲》 將在2022年進入手機平台

就在動視報雪已經將《決勝時刻》 (Call of Duty)帶到手機平台，藉此搶攻手機遊戲市場後，EA稍早也終於確認將在2022年推出《戰地風雲》 (Battlefield)手機遊戲。

依照EA說明，《戰地風雲》手機版本將由位於加州、2018年由EA收購的遊戲開發商Industrial Toys負責研發，同時相關內容將與DICE團隊人員密切合作，預計讓PC及家用主機平台版本的《戰地風雲》遊玩要素，可完整移植到手機遊戲，並且添加適合手機遊玩內容。

其實EA在很早時候就曾透露計畫打造手機平台版本的《戰地風雲》遊戲，但直到眾多在PC平台上熱門遊戲逐漸移植到手機，或是配合手機打造連動遊玩模式，而動視報雪更將《決勝時刻》帶到手機平台，藉此吸引不同遊玩族群，因此也讓EA不得不將《戰地風雲》遊戲帶進手機平台。

除了確定在2022年推出《戰地風雲》手機版本，EA日前也宣布將推出《Apex 英雄》手機版，目前更已經開始進行beta測試。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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