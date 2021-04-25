任天堂與富士合作 讓使用者列印趣味風格的Nintendo Switch影像內容

任天堂宣布與富士 (Fujifilm)合作，將使旗下迷你相片印表機instax mini Link能更方便列印存放在Nintendo Switch的影像內容。

配合目前Nintendo Switch在新版更新後，已經可以輕易將影像內容傳輸到PC或手機使用，此次合作則是由富士推出新款App「instax mini Link for Nintendo Switch」，讓使用者能配合「超級瑪利歐」、「動物森友會」和「New 寶可夢隨樂拍」不同主題列印影像，另外也能透過「超級瑪利歐」、「動物森友會」和「New 寶可夢隨樂拍」等多種任天堂角色特別款式邊框列印趣味相片。

新款App「instax mini Link for Nintendo Switch」預計在4月30日開放免費下載，並且可用於既有instax mini Link機種，同時可讓使用者透過拍攝Nintendo Switch顯示的QR Code，即可讓手機快速與Nintendo Switch連結，並且可將影像傳輸至App上操作列印功能。

此外，富士也會在4月30日當天於日本推出全新紅藍配色的instax mini Link機種「Ash White」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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