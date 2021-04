任天堂不允許其他業者在Switch執行串流遊戲 原因曝光了

雖然先前有不少市場看法認為任天堂推出的Nintendo Switch相當適合搭配串流遊戲遊玩使用,但顯然任天堂目前並不希望玩家這麼做。

依照遊戲產業分析師David Gibson於個人Twitter表示,任天堂明確說明將不會允許任何串流遊戲服務於Nintendo Switch使用,意味諸如微軟Xbox Cloud Gaming、Google Stadia等串流遊戲服務都無法在Nintendo Switch上執行使用。

不過,CAPCOM過去曾以雲端串流方式,讓玩家可在Nintendo Switch遊玩3A等級遊戲《惡靈古堡7》,顯然在特定情況或滿足一定條件之下,任天堂依然可允許遊戲以雲端串流形式在Nintendo Switch上使用。

以任天堂的角度來看,若允許其他業者的串流遊戲服務於Nintendo Switch上使用,意味將會影響Nintendo Switch既有遊戲市場生態,雖然可能因此增加Nintendo Switch硬體銷售量,但最終可能無法帶動任天堂與合作業者提供遊戲內容銷售,因此自然不會允許其他業者提供雲端串流遊戲服務進駐Nintendo Switch。

但在雲端串流遊戲使用模式持續成為主流情況下,未來任天堂是否也會加入提供串流遊戲服務?目前似乎還很難說。

Would make a lot of sense @MatPiscatella , but I have had @Nintendo tell me directly they would not put other streaming services on the Switch. Lost opportunity...... https://t.co/Qbs97Z2Ugn