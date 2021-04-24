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任天堂不允許其他業者在Switch執行串流遊戲 原因曝光了

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前有不少市場看法認為任天堂推出的Nintendo Switch相當適合搭配串流遊戲遊玩使用，但顯然任天堂目前並不希望玩家這麼做。

依照遊戲產業分析師David Gibson於個人Twitter表示，任天堂明確說明將不會允許任何串流遊戲服務於Nintendo Switch使用，意味諸如微軟Xbox Cloud Gaming、Google Stadia等串流遊戲服務都無法在Nintendo Switch上執行使用。

不過，CAPCOM過去曾以雲端串流方式，讓玩家可在Nintendo Switch遊玩3A等級遊戲《惡靈古堡7》，顯然在特定情況或滿足一定條件之下，任天堂依然可允許遊戲以雲端串流形式在Nintendo Switch上使用。

以任天堂的角度來看，若允許其他業者的串流遊戲服務於Nintendo Switch上使用，意味將會影響Nintendo Switch既有遊戲市場生態，雖然可能因此增加Nintendo Switch硬體銷售量，但最終可能無法帶動任天堂與合作業者提供遊戲內容銷售，因此自然不會允許其他業者提供雲端串流遊戲服務進駐Nintendo Switch。

但在雲端串流遊戲使用模式持續成為主流情況下，未來任天堂是否也會加入提供串流遊戲服務？目前似乎還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

串流遊戲 雲端 任天堂 Switch

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