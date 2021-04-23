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PS5成美國史上賣最快的電玩主機！但Switch可能快追上了

聯合新聞網 / INSIDE
Sony Interactive Entertainment 官網
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但由於 PS5 缺貨嚴重，兼且客觀情況上全球晶片持續短缺，預料 PS5 的生產很難趕上消費者的需求，要超越 Nintendo Switch 曾創下的紀錄——連續 28 個月穩坐「美國銷量最佳遊戲主機」的冠軍寶座——並不容易！

儘管目前如願買到 Sony PlayStation 5 的台灣人還是少數，但在北美洲市場，PS5 已經連續 5 個月蟬聯「美國歷史上銷售速度最快的遊戲主機」寶座啦！

美國市場調查公司 NPD（National Purchase Diary）公佈調研數據：上個月（3 月）美國國內的電玩主機市場（含電動遊戲主機、遊戲內容及配件）總銷售額高達 56 億美元，以 18% 的差距大幅超越去年同期（即 2020 年 3 月）；2021 第一季的總營業額則來到令人咋舌的 149 億美元，對比 2020 年第一季，上升了 30% 之多。

Credit: Mat Piscatella
Credit: Mat Piscatella

請注意，在 2020 年當時，整個電玩產業已經是不斷破紀錄的狀態了，不管任何層面都是。

根據多份 2020 年的美國民調顯示，平均 35% 的民眾表示「打電動的時間比過去明顯增加許多」，其中 45 歲以上的年齡段是飆升最快的，成為遊戲玩家的人口數增加了 17%——當然，這個年齡層是玩手機遊戲居多。

回到正題，根據 NPD 調研公司的數據，上個月當 PS5 問市 4 個月時，不管在售出的主機數量或銷售額（以美元計）兩方面，PS5 都已經創下了美國電玩遊戲主機最快銷售速度，而這個月的數字顯示，PS5 確定繼續蟬聯冠軍寶座。

對照 Sony 公司的官方數據，很可惜地，Sony 並未在 2 月份的財務報告中載明 PS5 的確切銷售數字，僅證實在 2020 年共售出了 450 萬台 PS5 主機。PS5 的發售日期是 11 月19 日，亦即在不到一個半月內就售出了 450 萬台！

但由於 PS5 缺貨嚴重，兼且客觀情況上全球晶片持續短缺，預料 PS5 的生產很難趕上消費者的需求，要超越 Nintendo Switch 曾創下的紀錄——連續 28 個月穩坐「美國銷量最佳遊戲主機」的冠軍寶座——並不容易！

果不其然，任天堂 Switch 的主機銷售數量在 2 月及 3 月都超過了 PS5，導致今年第一季 PS5 的銷售「總金額」雖然超過 Switch、但主機銷售「總數量」卻輸給 Switch，看來這個冠軍寶座可能坐不久了。

Credit: Treyarch
Credit: Treyarch

另外在遊戲方面，NPD 公司分析師 Mat Piscatella 則表示，《決勝時刻：黑色行動冷戰》 （Call of Duty: Black Ops Cold War）在 3 月回到了單月銷售冠軍寶座，順利保住今年第一季的賣座冠軍、以及過去 12 個月期間的排行榜冠軍。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

民調 PS5 Switch Sony

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