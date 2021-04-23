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《跑車浪漫旅》系列製作人：希望帶來不一樣的「真實」感受

聯合新聞網 / 楊又肇

在近期接受KPMG Ignition Tokyo訪談，討論「數位分身」 (Digital Twins)相關議題時，跑車浪漫旅》 (Gran Turismo)系列遊戲作品製作人山内一典透露，希望能在汽車相關遊戲內容之外作些不同的嘗試，其中包含希望藉由數位化形式重現過往體驗。

依照山内一典說明，認為遊戲內容同時扮演連接現實世界與數位化世界的角色，讓使用者能透過遊戲感受不一樣的「真實」。而在投入製作《跑車浪漫旅》系列遊戲作品的同時，其實也希望能打造吸引更多人感受比現實世界更加「真實」的遊戲作品。

山内一典以過去出生地柏市在1970年代存在的山丘與平原，就像是宮崎駿動畫《龍貓》故事的延伸為例，表示自己從小喜歡翻山越嶺採集昆蟲，並且在森林或河裡玩上一整天，但如今若要重新體驗這樣的生活可能會礙於現實，而難以實現。

不過，若是藉由數位化內容的方式，則可輕易地讓人透過互動體驗重新感受過往生活，甚至跳脫體驗全新感受。

在此之前，山内一典曾帶領Polyphony Digital製作被視為《跑車浪漫旅》系列遊戲作品前身的《Motor Toon Grand Prix》，而打造《跑車浪漫旅》系列遊戲作品之餘，也曾推出以摩托車為主軸的《摩托浪漫旅》 (Tourist Trophy)。

同時在《跑車浪漫旅》系列遊戲作品裡，山内一典更融合諸多與現實貼近元素，例如藉由錄製真實車輛引擎聲音、模擬真實物理碰撞反應等，讓遊戲內操作感受更像是真正車輛操駕，甚至也在2017年推出的《跑車浪漫旅 競速》，加入可在遊戲中考取FIA認可，並且可在真實世界使用的賽車執照。

此外，在系列作品除了收錄世界上各類著名車款、跑車，同時也加入Vision Gran Turismo概念車、Gran Turismo Sport獨家原型車等僅在遊戲中出現車輛，並且能讓玩家一覽東京快速道路、紐堡林賽道 (北環道)或北方群島賽道等，藉此實現以數位化內容銜接真實體驗的理想。

而在此次訪談中，山内一典相關說法主要詮釋個人對於數位化遊戲內容發展的看法，並非說明未來將投入製作不同遊戲內容，現階段也將持續延後至2022年推出的《跑車浪漫旅7》研發工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

跑車 動畫

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