Ubisoft擴展《刺客教條》宇宙 延伸更多小說、圖文原創故事

Ubisoft稍早宣布將擴展《刺客教條》宇宙，預計與眾多出版商、作家與插畫家合作推出《刺客教條》相關小說、圖文，讓《刺客教條》故事能以不同形式擴展。

目前Ubisoft將與Aconyte Books、Editis、Starfish、Glenat、Dark Horse Comics、Ulab合作英文、法文及簡體中文形式的原創小說、圖文小說與漫畫，另外也與中國喜馬拉雅FM合作以《刺客教條》創作的Podcast內容，而韓國地區也將由Redice製作《刺客教條》網路漫畫。

依照說明，《刺客教條》宇宙將涵蓋以下類型作品：

．經典 (Classics)：根據電玩遊戲故事直接改編的作品

．編年史 (Chronicles)：受粉絲喜愛的著名刺客參與的新冒險

．原創 (Originals)：在新時空帶來新主角的新故事

Ubisoft期望藉由更豐富的故事內容詮釋《刺客教條》的世界，並且引起當地粉絲共鳴，並且透過粉絲熟悉方式為提供新內容，並且以在地文化背景及歷史創作《刺客教條》故事。

部分計畫今年發行的新作介紹如下：

小說：

《刺客教條：碎片 青少年三部曲》 (ASSASSIN’S CREED FRAGMENTS YOUNG ADULT TRILOGY)：隸屬「原創」的《刺客教條：碎片》是與法國出版社 Editis合作開發的新的青少年圖書系列。

這部動作冒險歷史傳奇小說以被捲入長達數世紀的刺客、聖殿騎士爭鬥中的青少年為主角，並探索了手足關係的本質。該系列的每本書將把讀者帶到不同的時空與地點，並介紹新的主角。

第一卷的背景是 19 世紀的日本，第二卷的背景是 13 世紀的蘇格蘭，第三卷的背景是 17 世紀的法國。

《刺客教條：大唐秦王讖》 (ASSASSIN’S CREED THE JADE SEAL COLLECTION)：同樣隸屬「原創」的《刺客教條：大唐秦王讖》，時間設定在從周朝 (公元前 4 世紀)到明朝 (17 世紀)，這套合集帶來了探索中國歷史的十部小說並擴展了《刺客教條》宇宙。皇帝、朝臣、傳奇武術家、詩人、哲學家和其他許多中國歷史上的重要人物都參與了這場跨世代的鬥爭。

除了有新的刺客，也有新的宿敵將加入《刺客教條》的世界，這些史詩小說由六位知名中國作家撰寫，不久之後將在中國發行。

《刺客教條：大明風雲》 (ASSASSIN’S CREED THE MING STORM)：隸屬「編年史」的這部小說，由中國暢銷書作家燕壘生撰寫，以 16 世紀的中國為背景開啟了精彩的三部曲故事，主角是年輕的刺客少芸。

少芸是深受粉絲喜愛的《刺客教條：編年史─中國》電玩遊戲主角。Aconyte Books 將於 2021 年 6 月 1 日在美國和加拿大發行這部小說的英文版。

繪本小說：

《刺客教條：王朝》 (ASSASSIN’S CREED DYNASTY)（漫畫）（原創）：隸屬「漫畫」、「原創」的《刺客教條：王朝》，先前由中國開發夥伴 ULAB 在當地以網路漫畫形式推出，並累積了超過 1.5 億次的線上流覽量，同時在騰訊平臺的武俠小說類型中排名前三。本作很快就會在其他地區推出平裝本。讀者將跟隨李萼這位試圖讓唐朝免於陷入內戰的刺客踏上精彩冒險。

《刺客教條：維京紀元─血兄弟》 (ASSASSIN'S CREED VALHALLA: BLOOD BROTHERS)：粉絲們很快就能在這部隸屬「漫畫」、「編年史」，並且以《刺客教條：維京紀元》遊戲世界為背景的漫畫中一探究竟兩位勇敢維京人兄弟的精彩故事。這個故事發生在狼吻者埃沃爾經歷的事件之前不久。

《刺客教條：維京紀元─法文圖畫小說》 (ASSASSIN'S CREED VALHALLA FRENCH GRAPHIC NOVEL)：Glénat Editions 將於 2021 年秋季在法國發行這部隸屬「編年史」的原創圖畫小說。讀者將會讀到一位有抱負的刺客和一位基督教修士的故事，他們將展開從渡鴉鄉到神秘蘇格蘭高地的冒險。

《刺客教條：少芸之刃》 (ASSASSIN’S CREED BLADE OF SHAO JUN)：這部隸屬「漫畫」、「經典」的作品，改編自《刺客教條：編年史─中國》主角少芸的故事。故事發生在西元 1526 年，面對動亂和夥伴陣亡的少芸成了中國最後的刺客。逃往歐洲之後，現在她又獨自回到了自己的祖國並意圖報仇。

數位作品：

《刺客教條：大明風雲播客》 (ASSASSIN’S CREED TURBULENCE IN THE MING DYNASTY PODCAST)】：由中國首屈一指Podcast平臺喜馬拉雅FM開發及播出、隸屬「編年史」的這部明朝有聲小說，由中國電影界一流演員配音，包括飾演少芸的柳岩。加上豐富的音效和動聽的配樂，能讓聽眾跟著這部播客回到 16 世紀的中國明朝。

WEBTOON：這部隸屬「原創」的韓國網路漫畫，可視為《刺客教條 4：黑旗》的續集，擴展了愛德華‧肯威的故事情節。該作品目正與合作夥伴 Redice 共同開發。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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