快訊

醫學生有三成罹憂鬱症？醫師看紀錄片揭醫界血淚

等52天心寒...華研證實：江宏傑已聘請律師 向法院訴請離婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

升級版？開發商暗示 Sony計畫推出「PlayStation 5 Pro」

聯合新聞網 / 楊又肇

預計在2022年第一季推出，並且由PlayStation 5平台獨佔的第一人稱視點射擊生存恐怖新作《Abandoned》，其開發商Blue Box Game Studios在近期受訪時透露PlayStation 5 Pro存在可能。

依照Blue Box Game Studios說明，不同目前多數遊戲仍以PlayStation 4平台技術打造，《Abandoned》採用大量對應PlayStation 5平台技術設計，其中包含可對應4K 60fps規格畫面表現、支援DualSense震動觸覺與自適應扳機按鍵操作體驗，甚至日後透過更新也將加入支援即時光影追跡效果。

而雖然只是附帶一提，Blue Box Game Studios在訪談中也提及PlayStation 5 Pro存在可能性，預期將能進一步提高畫面表現效果，以及更流暢的執行效能。

不過，Sony方面並未透露未來是否計畫推出PlayStation 5 Pro機種，但從過往在PlayStation 4平台接續推出PlayStation 4 Pro機種情況來看，此類產品規劃並非不可能，同時也能藉此延長PlayStation 5平台使用年限，並且刺激更多人購買新機。

但以目前PlayStation 5才剛上市不到半年，同時也因為處理器等元件供貨短缺，使得市場銷量相對受限，預期PlayStation 5 Pro最快推行時間會是在2024年以後。

先前也有市場傳聞指稱Sony計畫在2023年開始量產PlayStation 5 Slim，或許意味Sony將以比照PlayStation 4平台發展模式，透過不同形式的PlayStation 5機種吸引市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PlayStation 5 Sony

延伸閱讀

呼應玩家支援熱情 Sony將保留PS3及PS Vita的PlayStation Store線上商店服務

Google似乎有意將Sony的360 Reality Audio技術 也納入Android作業系統

Xperia 1 III、Xperia 5 III與Xperia 10 III三機齊發！Sony切入不同市場需求

Sony Xperia 1 III、Xperia 5 III滿載攝影黑科技

相關新聞

升級版？開發商暗示 Sony計畫推出「PlayStation 5 Pro」

預計在2022年第一季推出，並且由PlayStation 5平台獨佔的第一人稱視點射擊生存恐怖新作《Abandoned》，其開發商Blue Box Game Studios在近期受訪時透露PlayStation 5 Pro存在可能。

Ubisoft擴展《刺客教條》宇宙 延伸更多小說、圖文原創故事

Ubisoft稍早宣布將擴展《刺客教條》宇宙，預計與眾多出版商、作家與插畫家合作推出《刺客教條》相關小說、圖文，讓《刺客教條》故事能以不同形式擴展。

《跑車浪漫旅》系列製作人：希望帶來不一樣的「真實」感受

在近期接受KPMG Ignition Tokyo訪談，討論「數位分身」 (Digital Twins)相關議題時，《跑車浪漫旅》 (Gran Turismo)系列遊戲作品製作人山内一典透露，希望能在汽車相關遊戲內容之外作些不同的嘗試，其中包含希望藉由數位化形式重現過往體驗。

HTC即將在5月揭曉虛擬實境頭戴裝置 將以VIVE Air為稱

就在HTC預告將於5月11日至12日間舉辦VIVECON 2021活動，同時更預告將推出一款無須輔助配件的硬體設計之後，iF產品設計獎2021年度網站上則是透露HTC接下來即將推出的虛擬實境頭戴裝置外觀，同時也說明正式名稱將是VIVE Air。

呼應玩家支援熱情 Sony將保留PS3及PS Vita的PlayStation Store線上商店服務

索尼互動娛樂執行長Jim Ryan透露官方部落格表示，原訂在今年7月2日結束營運的PlayStation 3對應PlayStation Store線上商店服務，以及預計在8月27日關閉的PlayStation Vita所對應PlayStation Store線上商店服務，將呼應玩家使用需求繼續維持運作。

樂高終於確認推出「路易吉冒險主機」套組 能與現有瑪利歐套組互動遊玩

日前有不少曝光消息後，樂高終於確認從今年8月1日起正式推出路易吉套組，並且增加全新互動遊玩體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。