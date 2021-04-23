升級版？開發商暗示 Sony計畫推出「PlayStation 5 Pro」

預計在2022年第一季推出，並且由PlayStation 5平台獨佔的第一人稱視點射擊生存恐怖新作《Abandoned》，其開發商Blue Box Game Studios在近期受訪時透露PlayStation 5 Pro存在可能。

依照Blue Box Game Studios說明，不同目前多數遊戲仍以PlayStation 4平台技術打造，《Abandoned》採用大量對應PlayStation 5平台技術設計，其中包含可對應4K 60fps規格畫面表現、支援DualSense震動觸覺與自適應扳機按鍵操作體驗，甚至日後透過更新也將加入支援即時光影追跡效果。

而雖然只是附帶一提，Blue Box Game Studios在訪談中也提及PlayStation 5 Pro存在可能性，預期將能進一步提高畫面表現效果，以及更流暢的執行效能。

不過，Sony方面並未透露未來是否計畫推出PlayStation 5 Pro機種，但從過往在PlayStation 4平台接續推出PlayStation 4 Pro機種情況來看，此類產品規劃並非不可能，同時也能藉此延長PlayStation 5平台使用年限，並且刺激更多人購買新機。

但以目前PlayStation 5才剛上市不到半年，同時也因為處理器等元件供貨短缺，使得市場銷量相對受限，預期PlayStation 5 Pro最快推行時間會是在2024年以後。

先前也有市場傳聞指稱Sony計畫在2023年開始量產PlayStation 5 Slim，或許意味Sony將以比照PlayStation 4平台發展模式，透過不同形式的PlayStation 5機種吸引市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦