HTC即將在5月揭曉虛擬實境頭戴裝置 將以VIVE Air為稱
就在HTC預告將於5月11日至12日間舉辦VIVECON 2021活動，同時更預告將推出一款無須輔助配件的硬體設計之後，iF產品設計獎2021年度網站上則是透露HTC接下來即將推出的虛擬實境頭戴裝置外觀，同時也說明正式名稱將是VIVE Air。
從外觀來看，VIVE Air與Oculus Quest 2一樣採可獨立運作設計，透過前方4組鏡頭即可進行位置追蹤定位，整體看起來也顯得比VIVE Focus更加輕盈，而與配戴者臉部貼和部分更採用布面材質設計，底部也有諸多透氣孔，或許是為了減輕重量，並且增加透氣效果。
而就描述來看，VIVE Air是從運動鞋獲取設計靈感，同時本身設計也是鎖定虛擬健身、長時間配戴使用需求打造，同時本身也能輕易拆解清洗配戴經常觸碰部位。
不過，iF產品設計獎2021年度網站並未放上搭配VIVE Air使用的控制配件，但也有可能加入手勢識別操作。
但如果比對HTC日前預告影像的話，可以發現與此次在iF產品設計獎2021年度網站出現的VIVE Air似乎不同，因此意味HTC還有可能公布其他產品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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