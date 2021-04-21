樂高終於確認推出「路易吉冒險主機」套組 能與現有瑪利歐套組互動遊玩

聯合新聞網 / 楊又肇

日前有不少曝光消息後，樂高終於確認從今年8月1日起正式推出路易吉套組，並且增加全新互動遊玩體驗。

「路易吉冒險主機」將於從4月21日上午11點開放預購，台灣地區消費者可透過樂高授權專賣店或momo樂高官方旗艦館進行預購，首波預購將贈送亞太區獨家超級瑪利歐限定萬用包，以及台灣獨家好禮刺毛怪和蘑菇地形贈品包。

全新「路易吉冒險主機」與去年推出的「瑪利歐冒險主機」相同，將成為解鎖樂高超級瑪利歐冒險世界的新入口，並且能與全系列其他擴充盒組相容，透過不斷組合與重建創造全新玩法。搭配專為此系列開發的免費應用程式LEGO Super Mario APP，不僅能追蹤自己的遊戲紀錄，更能從中挖掘創意靈感，在安全的互動平台上自由分享自己的創意，帶來更豐富的遊戲體驗。

路易吉互動人偶與瑪利歐人偶幾乎相同，但是可透過鬍鬚樣貌、代表性的綠色衣服與帽子，以及具辨識性的獨特聲音，身高則略比瑪利歐高出一片樂高積木。玩家只要在起點到終點之間，通過旋轉蹺蹺板挑戰，並且與新角色粉紅色耀西互動，或是攻擊枯骨栗寶寶，就能從中獲得遊戲金幣，另外也能觸發不同音效的全新牛軋糖色樂高積木。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

樂高 超級瑪利歐

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