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呼應玩家支援熱情 Sony將保留PS3及PS Vita的PlayStation Store線上商店服務

聯合新聞網 / 楊又肇

索尼互動娛樂執行長Jim Ryan透露官方部落格表示，原訂在今年7月2日結束營運PlayStation 3對應PlayStation Store線上商店服務，以及預計在8月27日關閉的PlayStation Vita所對應PlayStation Store線上商店服務，將呼應玩家使用需求繼續維持運作。

做出這樣的決定，Jim Ryan表示是基於感受許多玩家對於過往遊戲支持熱情，因此設法在成本及流量負擔情況下找到可繼續營運方式，讓玩家能繼續透過PlayStation 3及PlayStation Vita所對應PlayStation Store線上商店服務購買遊戲等數位內容。

不過，PlayStation Portable所對應的PlayStation Store線上商店服務，依然會按照原定計畫在今年7月2日終止，原因在於PlayStation Portable在先前就已經逐漸被PlayStation Vita取代，使得索尼互動娛樂認為沒有必要繼續保留此項服務。

但即便保留PlayStation 3及PlayStation Vita所對應PlayStation Store線上商店服務，索尼互動娛樂未來發展重心將會著重在新推出的PlayStation 5，並且維持既有PlayStation 4與PlayStation VR使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PlayStation

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